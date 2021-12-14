Microsoft, Xbox Oyunlarını App Store'a Getirmek İçin Apple'ı İkna Edememiş!

Microsoft'un, xCloud sisteminden önce, Xbox oyunlarının App Store'dan nasıl erişilebilir hale getirileceği konusunda çözümler bulmaya çalıştığı ortaya çıktı. Apple, Microsoft ve Google gibi şirketlerin oyunlarını iOS'ta kullanıma sunabilmeleri için her oyunu kullanıcıların indirebileceği ayrı bir uygulama olarak yayınlamasını istiyor. Microsoft ise kullanıcıları yüzlerce oyun uygulamasını indirmeye zorlamanın "kötü bir deneyim" olduğunu düşündüğünü söylemişti.
The Verge'in haberine göre, Xbox iş geliştirme başkanı Lori Wright, Apple için Microsoft'un bir kullanıcının tüm depolama alanını işgal etmeden iOS mağazasına bireysel oyun uygulamaları koymasına izin verecek bir teklif hazırladı. Wright, Apple'a Microsoft'un akış teknolojisini yalnızca Game Pass uygulamasının içine yerleştirmesine izin verip vermeyeceğini sordu. Zira, akış teknolojisini her uygulamanın içine ayrı ayrı entegre etmek, her uygulamanın boyutunu yaklaşık 150 MB'a çıkarıyor. Oysa ortak bir kullanımla, bu uygulamalar 30 MB civarında yer kaplıyor.
Cihazın işlem gücünü kullanmak yerine, oyunlar Xbox One ve Xbox Series X işlemciler tarafından desteklenen uzak sunuculardan aktarılacaktı. Wright, görünüşe göre Apple'ı ikna etmek amacıyla Xbox'a özel ürünleri iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirmeyi teklif etti. "iOS kullanıcıları için Game Pass oyunlarına ek olarak bu özel AAA oyunlarına erişmeleri için inanılmaz derecede heyecan verici bir fırsat" diye bir e-posta yazdı.
Microsoft'tan alınan bilgiye göre Apple bu öneriyi reddetti. Microsoft şimdilik App Store'da yer almaktan vaz geçmiş durumda. Ancak bu çabasını oyunculara Safari üzerinden erişim vermeye yöneltmiş olduğu bir gerçek.
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