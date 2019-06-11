Microsoft xCloud Çok Yakınımızda!

Microsoft'un merak edilen oyun akış hizmeti xCloud'un çıkış tarihi belli oldu!

  • Zeynel A. Öztürk
Microsoft xCloud Ekimde Hazır Olacak

Microsoft, E3'te oyun akış hizmeti Project xCloud'tan yeterince ipucu vermedi ancak hizmetin ne zaman hazır olacağını artık biliyoruz: Ekim ayında...

Xbox oyunlarını farklı cihazlarda oynamanıza izin veren hizmete Google Stadia'da olduğu gibi telefonlardan, tabletlerden, TV'lerden ve PC'lerden erişilebilmesi bekleniyor. Microsoft yaptığı duyuruda kendi Xbox konsolunuzdan da direkt olarak akış yapabileceğinizi söyledi. Yani Microsoft'un sunucuları yerine kendi Xbox'unuzu da sunucu gibi kullanabileceksiniz. Sony, PlayStation Remote Play ile bunu yıllardır yapıyor ancak Microsoft'un bulut alanındaki deneyimi, daha iyi bir performans sağlayabilir.

Project xCloud'un tüm Xbox One oyunlarını destekleyeceğini, böylece 3.500'den fazla ulaşabileceğini birkaç gün önce öğrenmiştik. Asıl merak edilen ise Microsoft'un hizmetinin Google Stadia karşısında nasıl bir performans sergileyeceği. Yeni nesil oyunculuk, yakında ciddi bir rekabetin kapısını açacak gibi görünüyor.

Oyun akış hizmeti yoldayken Microsoft'un yolda olan güçlü Xbox konsolu "Project Scarlett" ile nasıl bir denge kuracağı da, merak edilenler arasında. Akış hizmeti için uygun bir fiyat öderken, pahalı bir yeni donanım almanın anlamı kalmayabilir. Ancak akış hizmetlerinin gecikme süresi ve her yerde hizmet vermeme gibi ciddi dezavantajları bulunuyor.

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