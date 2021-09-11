Microsoft'tan Yeni Bir Windows 11 Videosu Daha Geldi!

Windows 11'in piyasaya sürülmesine sayılı günler kalmışken, Microsoft işletim sisteminin özelliklerini ve yeteneklerini sergileyen yeni bir reklam videosu ile karşımıza çıktı

Microsoft'tan yeni Windows 11 videosu

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Microsoft'tan Yeni Bir Windows 11 Videosu Daha Geldi!

 

 