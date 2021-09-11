Microsoft'tan Yeni Bir Windows 11 Videosu Daha Geldi!

Windows 11'in her ne kadar hala geliştirme aşamasında olduğu belirtilse de, Microsoft'un yayınladığı yeni bir reklam videosunda işletim sisteminin özellikleri ve yetenekleri anlatılıyor.
Aşağıdan izleyebileceğiniz reklam videosunda Windows 11'in sloganının "sizi sevdiğiniz her şeye daha da yakınlaştırıyoruz" olduğu görülüyor. Videoda yeni Başlat menüsü, arama, duvar kağıtları, uygulamalar ve servisler, Xbox Game Pass, Widget'lar, Teams entegrasyonu, kolay pencere yerleşimi ve yeni Microsoft Store anlatılıyor. Halo Infinite, Master Chief ve Warthog da reklam videosunda görülüyor.
Her ne kadar Windows Insider Programı çerçevesinde Windows 11'i test etmekte olan kullanıcılar için bir sürpriz içermese de, Windows 11 e ulaşamamış meraklı kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz...
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