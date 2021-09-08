Microsoft'tan Yeni (Gibi) Bir Hizmet: Microsoft Start...

Microsoft haber servislerini tek bir çatı altında toplayarak Microsoft Start olarak isimlendirmeye karar verdi...

Microsoft'tan Yeni (Gibi) Hizmet: Microsoft Start

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