Microsoft'tan Yeni (Gibi) Bir Hizmet: Microsoft Start...

Microsoft MSN News ve Microsoft News hizmetlerinin yeni bir marka olan Microsoft Start şemsiyesi altında topladığını duyurdu. Bu yeni ad, Edge tarayıcısı gibi hizmetlerde bulunan Microsoft News ve MSN News servislerinin yerine kullanılacak.
Microsoft Start'a MicrosoftStart.com adresinden erişilebiliyor. Mobil cihazlarda yerel Android ve iOS uygulamaları aracılığıyla ve Windows 10 ve Windows 11'de sırasıyla Haberler ve İlgi Alanları sütunu ve haber widget'ları aracılığıyla bu hizmete erişilebiliyor. Hizmet aynı zamanda Microsoft Edge'deki yeni sekme sayfası içeriğine güç veriyor. Değişiklik henüz kullanıma sunulmaya başlandı, bu yüzden sisteminizde gerçekleşmesi biraz süre alabilir.
Servisin içeriğine gelince, adı dışında çok büyük radikal bir değişiklik yok gibi görünüyor. Şimdiye kadar olduğu gibi, haberler ve duyurular, kullanıcının ilgi alanlarına uygun şekilde sıralanıyor. Microsoft bu içeriğin "küresel çapta binlerce saygın yayıncılık kurumundan" toplandığı ve kullanıcılara sunulduğunu belirtiyor. Yapay zeka algoritmaları ile kullanıcının en fazla ilgisini çekecek içerik, en üst sıralarda yer alıyor. Eğer istenirse, kişiselleştirme menüsünü kullanarak bu içeriği özelleştirmek de mümkün oluyor.
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