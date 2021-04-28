Microsoft, Yeni Reklam Filminde Yine Apple'ın MacBook'u ile Dalga Geçti

Microsoft, Surface ürünleri için yaptığı reklamların neredeyse hepsinde Apple ile dalga geçiyor. Yeni yayınlanan Surface Laptop 4 reklamında da gelenek bozulmadı. Firma piyasaya sürdüğü yeni laptop'u MacBook Air'e karşı konumlandırıyor ve Surface Laptop 4'ün çok daha iyi olduğunu vurguluyor.
Yine de, bu karşılaştırmada yeni olan pek bir şey yok. Microsoft reklamda önce dokunmatik ekranını öne çıkartarak, Apple'ın hiçbir Mac'inde sunmadığı bu özelliği tanıtıyor. Bir sonraki karşılaştırma, portlar üzerinde. Apple'da eski tip USB portların eksikliği vurgulanıyor. Hemen arkasından da uygulama uyumluluğundan söz ediliyor. Windows 10'un tüm uygulama ve oyunları desteklediği, macOS'un ise bu konuda sınırlı olduğu hatırlatılıyor. Malum, en son MacBook Air laptoplar Apple M1 işlemci kullanıyor ve x86 tabanlı uygulamalarla uyum sorunları yaşanıyor. Surface Laptop 4 ise hem Intel hem AMD işlemciler kullanabiliyor ve grafik işlemci açısından da oldukça güçlü.
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