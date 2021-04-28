Microsoft, Yeni Reklam Filminde Yine Apple'ın MacBook'u ile Dalga Geçti

Microsoft, yeni Surface Laptop 4 reklamında Apple'ın MacBook Air'i ile bir kez daha dalgasını geçti.

Microsoft Apple'la yine dalga geçti

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