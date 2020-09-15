CANLI YAYIN: Apple'ın 15 Eylül Tanıtım Etkinliğini Canlı Yayında Takip Edin

Apple'ın bu gece düzenleyeceği ve neleri tanıtacağını kimsenin tam olarak kestiremediği tanıtım etkinliğini, canlı yayında dakika dakika izleyin...