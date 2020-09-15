CANLI YAYIN: Apple'ın 15 Eylül Tanıtım Etkinliğini Canlı Yayında Takip Edin

Apple, 15 Eylül tarihinde, Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ve işte o beklenen zaman nihayet geldi. Steve Jobs Campus'te düzenlenecek olan etkinlikte, Apple'ın neleri tanıtacağı kimse tarafından net olarak kestirilebilmiş değil.
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Tahminler, yoğun olarak Apple One servisinin, yeni bir iPad modelinin ve AirTags'ın tanıtılacağını yönünde yoğunlaşıyor. Pek çok analist, bu gece yeni iPhone'ların, yani iPhone 12'nin tanıtılmasını beklemiyor. Ama yine de, iPhone 12 için açık bir kapı bırakmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Apple, sürpriz yaparak iPhone 12 ile bu akşam karşımıza çıkabilir de...
Apple'ın neleri tanıtacağını (ve tanıtmayacağını) siz de merak ediyorsanız, arkanız yaslanın ve hemen aşağıdaki videodan tanıtımı izlemeye başlayın...
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