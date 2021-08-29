Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell'den 10 Bin Tablet!

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell iş birliğiyle yangın ve selden zarar gören öğrenci ile öğretmenlere 10 bin tablet ulaştırılacak.

MEB ve Turkcell'den 10 Bin Tablet!

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Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell'den 10 Bin Tablet!

 

 