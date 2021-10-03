Milyonlarca Bilgisayar, Windows 11'i Yükleyemeyecek!

Windows 11'in sistem gereksinimleri, son birkaç hafta içinde birçok tartışmaya neden oldu ve yeni işletim sistemine güncellemeyi dört gözle bekliyorsanız bu hedefinize ulaşamama ihtimaliniz oldukça yüksek. Aynı durum kurumsal bilgisayarlar için de geçerli. Lansweeper tarafından gerçekleştirilen, 60.000 kuruluştaki yaklaşık 30 milyon bilgisayardan veri toplayan bir çalışma, cihazların çoğunun Microsoft'un yaklaşmakta olan Windows 11 işletim sistemi için belirlediği sistem gereksinimlerini karşılamadığını ortaya koydu.
Neowin'in haberine göre, Windows 11 hazırlık araştırması bu bilgisayarların yüzde 55'inin işlemcisinin desteklenmediği, buna ek olarak yüzde 19'unun da TPM 2.0 gereksinimini karşılamadığını ortaya koydu.
5 Ekim'de piyasaya sürülecek olan Windows 11 işletim sistemi için katı sistem gereksinimleri, PC Health Check uygulamasının (kullanıcıların cihazlarının Windows 11'e hazır olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol etmelerini sağlıyor) erken bir sürümünün birçok sistemi reddetmesinden sonra kapsamlı bir şekilde tartışıldı.
Uygulama o zamandan beri güncellendi ve uyumluluk sorunlarının çoğundan sorumlu olan ana suçlunun bir TPM 2.0 modülünün eksikliği olduğu ortaya çıktı. Microsoft, Windows 11 gereksinimlerinin güvenlik nedenleriyle böyle olduğunu savundu, ancak bu, yükseltmeyi dört gözle bekleyen birçok insan hala öfkeli ve özellikle Windows 11 güncellemesini personeline dağıtmak isteyen şirketler ve kuruluşlar için sorunlara neden olacağı düşünülüyor.
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Ev kullanıcısı donanım ve yazılım uyuşmazlıklarına rağmen kullansa da büyük bir sorun oluşmaz. Veri kullanan işyerlerinin ise bir saatlik bir krize bile tahammülü yoktur, böyle bir riske kolayca giremezler. Üstelik kararlı denilen sürüm halen çok kararsız çalışıyor. Windows 10'da düzgün çalışan bir uygulama Windows 11 üzerinde Görev Çubuğundaki kısayoldan çalıştırıldığında kimlik tanımlamasını kaybederek çalışıyor, masaüstündeki kısayoldan doğru çalışıyor. İşyerleri kolayca riske giremezler.
Microsoft imageres.dll dosyasını Windows 10'a güncellemediği için insanlar Windows 11 temalarından mahrum kaldı ama elin oğlu birkaç gün iç.inde Linux üzerinde WindowsFX 11 adlı dağıtım çıkartarak Windows 11'in birebir aynısını yaptılar. Üstelik Microsoft Edge, OneDrive ve Office365 bile çalışıyor. İnat için onu yükleyeceğim. Bilgisayarları fişleyen TPM'yi istemiyorum.