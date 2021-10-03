Milyonlarca Bilgisayar, Windows 11'i Yükleyemeyecek!

Windows 11'in, yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle milyonlarca bilgisayara yüklenemeyeceğini biliyor musunuz?

Milyonlarca Bilgisayara Windows 11Yok!

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Ev kullanıcısı donanım ve yazılım uyuşmazlıklarına rağmen kullansa da büyük bir sorun oluşmaz. Veri kullanan işyerlerinin ise bir saatlik bir krize bile tahammülü yoktur, böyle bir riske kolayca giremezler. Üstelik kararlı denilen sürüm halen çok kararsız çalışıyor. Windows 10'da düzgün çalışan bir uygulama Windows 11 üzerinde Görev Çubuğundaki kısayoldan çalıştırıldığında kimlik tanımlamasını kaybederek çalışıyor, masaüstündeki kısayoldan doğru çalışıyor. İşyerleri kolayca riske giremezler.

Microsoft imageres.dll dosyasını Windows 10'a güncellemediği için insanlar Windows 11 temalarından mahrum kaldı ama elin oğlu birkaç gün iç.inde Linux üzerinde WindowsFX 11 adlı dağıtım çıkartarak Windows 11'in birebir aynısını yaptılar. Üstelik Microsoft Edge, OneDrive ve Office365 bile çalışıyor. İnat için onu yükleyeceğim. Bilgisayarları fişleyen TPM'yi istemiyorum.

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