Milyonlarca Yıllık Mağaradan, İnsanlar Hakkında Yeni İpuçları Çıktı

"Mağara adamı" terimi genellikle tarih öncesi insanlara hitap etmek için kullanılıyor. Peki ilk insanlar tam olarak ne zaman ve nerede mağaralarda yaşamaya başladılar? Quaternary Science Reviews dergisinde yayımlanan yeni bir makale, bu soruyu yanıtlayarak daha önce bildirilen sonuçları güncelliyor ve Güney Afrika'daki Wonderwerk mağarasının, insansılar tarafından bilinçli olarak yapılmış aletlerin ve ateşin en erken kanıtlarından bazılarını barındırdığını gösterdi.
Güney Afrika'da Danielskuil ve Kuruma kasabaları arasında yer alan Wonderwerk mağarası, Kuruman Tepesi'nin içerisinde 140 metre ilerliyor. Bu alanda henüz bir insansı fosili bulunmamış olsa da, bitki ve hayvan kalıntılarının yanı sıra arkeolojik olgular, bölgedeki Erken Taş Devri'ni anlamamız için önemli bir alan olduğu anlamına geliyor.
Mağarada bulunan insan yapımı cisimlerin arasında Oldowan tarzı da dahil olmak üzere genellikle 2,6 milyon ve 1,7 milyon yıl öncesindeki Alt Paleolitik dönemdeki erken insanlar tarafından kullanılan basit taş aletler bulunuyor. Makalenin yazarlarının belirttiğine göre Güney Afrika'da bulunan bu aletler, birden fazla erken insansının fosillerinin dönemleri ile ilişkilendirilebiliyor ve başyazar Profesör Ron Shaar'ın yaptığı açıklamaya göre artık insanlığın atalarının 1,8 milyon yıl önce Wonderwerk Mağarası'nda basit Oldowan taş aletleri ürettiğini güvenle söylememiz mümkün.
Wonderwerk'ün Oldowan alanlarının arasındaki en büyük önemi ise açık bir yer değil, bir mağara ve kapalı alan olmasından kaynaklanıyor. Wonderwerk'ün açık havada yer almıyor olması, bulunan ateş kalıntıları açısından da büyük önem taşıyor. Daha önce erken insanlar tarafından ateşin kullanıldığını gösteren iz bulunmuş olsa da, bu izlerin açık alanda olması doğal olaylar kaynaklı olabileceği anlamına geliyordu. Ancak mağarada bulunan izlerin, insansılar tarafından bilinçli bir şekilde yakıl bir ateşe işaret ettiği belirtiliyor.
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