Minecraft Dungeons, Ulaştığı Oyuncu Sayısıyla Bir Virajı Daha Döndü!

Minecraft Dungeons, bir bölgeden diğerine gittiğiniz, düşmanları alt ettiğiniz ve daha iyi eşyalar topladığınız Diablo benzeri ve Minecraft tabanlı bir aksiyon oyunu. Oyun, yaklaşık iki yıl önce yayımlanmasından bu yana bir dizi genişleme paketi aldı ve oyuncuların ilgisini hep canlı tutmayı başardı.
Geliştirici Mojang Studios yeni yaptığı bir açıklama ile oyunun 15 milyon oyuncuyu geçtiğini duyurdu. Xbox Game Pass abonelikleri devreye girdiğinde, bunlardan kaçının ücretli satış olduğu belli değil. Yine de 15 milyonun oldukça büyük bir başarı olduğu kesin.
22 Şubat 2022'ye kadar Frost Festivali adında yeni bir etkinlik var. Karla kaplı seviyeleri ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız etkinliğe göz atmanızda fayda var. Oyunu bu tarihe kadar oynarsanız kış temalı ödüller de kazanabiliyorsunuz.
Bu sayılar Minecraft'ın aylık aktif kullanıcılarına yakın olmasa da, Minecraft Dungeons, markanın pek çok farklı biçimde sunulabileceğini kanıtlıyor. Mojang Studios'u gelecekte neler beklediğini görmenin ilginç olacağı kesin...
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