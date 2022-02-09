SpaceX ve NASA, Geciken Paraşütler Konusunda İnceleme Başlattı!

SpaceX ve NASA, son iki kapsül uçuşunda meydana gelen bir paraşüt sorununu incelemeye aldı. Geçtiğimiz Kasım ayında dört astronotun Dünya'ya dönüşü sırasında dört ana paraşütten birinin şişmesinde gecikme yaşanmıştı. Aynı olay geçtiğimiz hafta bir Dragon kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonundan bilim deneylerini geri getirirken de yaşandı. Her iki durumda da, paraşüt geç de olsa açıldı ve şişti ve kapsüller Florida kıyılarının açıklarına güvenli bir şekilde iniş yaptı.
SpaceX ve NASA yetkilileri ise, yaptıkları açıklamada, özellikle bir veya iki ay içinde başka bir ekip göndermeden önce, sorunu daha iyi anlamak istediklerini söyledi. NASA'nın ticari ekip programının yöneticisi Steve Stich, konu hakkında "Bu çok önemli sisteme ekstra dikkatli davranmak zorundayız. Fotoğrafları ve paraşütleri ipuçları için inceleyeceğiz" dedi.
Eski bir NASA yetkilisi olan SpaceX'ten William Gerstenmaier de gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Hiçbir şeyi hafife almıyoruz" cümlesini kurdu.
SpaceX'in üç bilet satın alan iş adamı ve emekli astronot eskortlarıyla uzay istasyonuna ilk özel uçuşu, 30 Mart'ta NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanacak. NASA'nın bir sonraki astronot taşıması ise 15 Nisan'da gerçekleşecek.
Yetkililer, gecikmeli paraşüt olayının geliştirme sırasında ve önceki kargo görevlerinde de meydana geldiğini ve çok kanallı tasarımın doğal bir özelliği olabileceğini söylüyor. Dört büyük kanaldan birinin yavaş açılmasına rağmen, kapsüllerin hala güvenli bir hızda indiği kaydediliyor. Gerstenmaier, iniş verilerinin normale yakın olduğunun altını çiziyor.
Yetkililerin söylediğine, Florida açıklarına güvenli bir şekilde inilmesi için dört paraşütten sadece üçü yeterli oluyor. Yine de konuyu araştırmak önemli.
Benzer paraşütler Boeing'in Starliner mürettebat kapsülü ve NASA'nın ikisi de henüz astronot fırlatmayan Orion ay kapsülünde kullanılıyor. Stich, bunların da bazen şişerken geciktiğini ve bu nedenle SpaceX araştırmasının sonuçlarının paylaşılacağını söyledi.
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