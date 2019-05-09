Minecraft, Web Tarayıcısına Geldi
Minecraft'ın ilk sürümü, artık web tarayıcısı üzerinden , hiçbir yükleme gerekmeden ve ücretsiz olarak oynanabiliyor!
Eski oyunlarla zaman geçirmeyi seviyorsanız, artık ilk Minecraft'ı web tarayıcınızda, hiçbir şey yüklemeden oynayabilirsiniz.
Oyunun geliştiricisi Mojang tarafından yayınlanan Minecraft Classic, 2009'da çıkan Minecraft'ı özenle yeniden canlandırıyor. Oyunu güncellemelerden önceki haliyle oynayabiliyorsunuz. Yani yalnızca 32 blok ile inşa edebiliyorsunuz ve hantal arayüzle başa çıkmak zorundasınız.
Nostaljiyi seviyorsanız ve Minecraft'ın 2019 sürümünün gereğinden fazla karışık olduğunu düşünüyorsanız, Minecraft Classic sizi daha basit bir zamana geri döndürecek. Minecraft Classic herhangi bir modern web tarayıcısında çalıştığından, birçok cihazda da çalışıyor. Oyuna arkadaşlarınızı davet etmeniz bile mümkün.
Microsoft, telefonlara gelecek olan AR tabanlı Minecraft oyununu henüz göstermişti. Oyunun 17 Mayıs'taki onuncu yıldönümüne kadar başka sürprizlerle de karşılaşabiliriz.
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