Mısır Firavunu Amenhotep'in 3.500 Yıllık Mumyası, "Dijital Olarak" Açıldı!

1881'de arkeologlar, Mısır'ın ünlü Krallar Vadisi'nin dışındaki bir köy olan Deir el-Bahari'de I. Amenhotep'in mumyasını keşfettiler. Ancak bilim insanları 140 yıldır, süslü yüz maskesine ve bandajlarına zarar vermemek için mumyayı açmak istemiyorlardı. Bilgisayarlı tomografi (CT) teknolojisi sayesinde artık bu riski almak zorunda değiller. Kahire Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, son zamanlarda Amenhotep'i hayatı ve hanedanı hakkında bilgi edinmek için mumyayı "dijital olarak açtı."
Taramalar, firavunun öldüğünde yaklaşık 35 yaşında olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmanın yöneticisi Dr. Sahar Saleem "Amenhotep I, fiziksel olarak babasına benziyordu: Dar bir çenesi, küçük dar bir burnu, kıvırcık saçları ve hafifçe çıkıntılı üst dişleri vardı" diyor. Ancak neden bu kadar genç yaşta öldüğü henüz belirlenemedi. Araştırmacılar, ölümüne neden olabilecek dış yaralar veya şekil bozukluklarına dair hiçbir kanıt bulamadılar.
Bununla birlikte, mezar soyguncularının tarih öncesinde mezara girip zarar vermiş olduğu belli oluyor. Bu hasarlar, Amenhotep'in ölümünden yaklaşık 400 yıl sonra 21. Hanedanlığın morg rahipleri tarafından onarılmış gibi görünüyor. Araştırmacılar ayrıca Amenhotep'in bandajları arasında gizlenmiş 30 kadar tılsım buldular. Amenhotep'in yeniden gömülmesinden sonra bile hala orada oldukları gerçeği, daha sonraki hanedanlarda, tılsımların tekrar tekrar kullanıldığı teorisini çürütüyor.
Çalışma, Mısır tarihinin en büyüleyici dönemlerinden birine dair de fikir veriyor. Amenhotep, Mısır'ın Yeni Krallık döneminde MÖ 1525 ile 1504 yılları arasında hüküm sürdü Aynı zamanda Tutankhamun'un da babasıydı.
Arkeologlar bir mumyayı ilk kez CT taraması ile 1977'de incelediler. Teknoloji olgunlaştıkça ve daha erişilebilir hale geldikçe, araştırmacıların mumyaları daha önce yapamayacakları şekillerde incelemelerine olanak sağladı. 2017'de, Chicago Field Museum, taşınabilir CT tarayıcıların yardımıyla ABD'deki en kapsamlı koleksiyonlardan biri olan kendi koleksiyonunu incelemeyi gerçekleştirmişti.
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