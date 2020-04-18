Mobil Dünya Kongresi (MWC) İçin Sürpriz Bir Gelişe Yaşandı

Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Mobile World Congress (MWC), imzalanan yeni anlaşma ile bir yıl daha Barselona'da kalacak.

  • Levent Öztürk
MWC, fazladan bir yıl daha Barselona'da kalacak

Mobile World Congress (MWC - Dünya Mobil Kongresi), yeni anlaşmanın şartlarına göre 2024 yılına kadar Barselona şehrinde düzenlenmeye devam edecek. Katalonya'nın başkenti Barselona, 2006 yılından beri endüstrinin en büyük etkinliklerinden biri olan bu fuara ev sahipliği yapıyordu ve 2013 yılından beri de Fira de Barcelona Gran Via'da gerçekleştiriliyordu. Bir önceki anlaşma 2011'de imzalanmıştı ve 2023'e kadar geçerliydi.

Fuarın düzenleyicisi GSMA, yeni bir yıllık uzatma anlaşmasının, 2020 etkinliğinin Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmesinin sonucu olarak imzalandığını belirtti. GSMA, pek çok büyük katılımcının etkinliğe katılmayacağını duyurmasının ardından iptal kararı almış ve fuarın düzenlenmesinin "imkansız" olduğunu söylemişti.

Organizasyon en başta geri ödeme yapılmayacağını belirtmiş olsa da, sonrasında kısmi geri ödemeler ve gelecek etkinliklerde kullanılabilecek krediler gibi imkanlar içeren bir telafi paketi hazırladı. 

Ancak bazı firmalar ulaşım ve konaklama gibi harcamalar da yaptılar ve kaynaklar demo ve prototip çalışmalarına harcandı. Küçük kuruluşlar için bu harcamalar, pazarlama bütçesinin devasa bir kısmı anlamına gelebiliyor.

Bu arada Barselona şehri ise devasa bir ziyaretçi kaynağını kaybettiği için yerel ekonomisine bir darbe almış oldu.

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