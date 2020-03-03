MWC 2020 İptali Sonrasında Tanıtılan Telefonlar!

Mobil Dünya Kongresi 2020, birçok firmanın sene içerisinde satışa sunacağı telefonları göstereceği bir etkinlik olacaktı, ancak Corona virüsü endişeleri nedeniyle iptal edildi.
Bu gelişme sonrasında bazı firmalar tanıtımlarını ertelerken, bazıları tanıtımlarını internet üzerinden gerçekleştirdiler. Peki MWC'nin gölgesinde tanıtılan telefonlar hangileriydi?
Aşağıda MWC 2020'de tanıtılması beklenen ve tanıtılan heyecan verici telefonları, ardından MWC 2020'nin iptali üzerine sesi soluğu kesilen ve tanıtılmayan telefonları sıraladık.
LG V60 ThinQ 5G
LG'nin yeni nesil amiral gemisini temsil eden LG V60 ThinQ 5G, çift ekranı korurken yeni nesil bağlantı seçeneklerini destekliyor. 6,8 inç OLED 20,5:9 ekrana sahip telefon, (en azından şimdilik) Dual Screen eklentisiyle geliyor. Bu ikinci ekran sayesinde aynı anda iki uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz.
V60 diğer amiral gemileri kadar müthiş özellikler sunmasa da, uygun fiyata daha çok ekran isteyenleri memnun edebilir.
Huawei Mate Xs
Geçen sene piyasaya sürülen Huawei Mate X ile neredeyse aynı olan Mate Xs'yi Çin'in dışında çok az ülkede görmeniz mümkün. Mate Xs, işlemci olarak Kirin 980 yerine en son Kirin 990'ı kullanıyor. Huawei, telefonun menteşesi dahil kaliteyle ilgili bazı geliştirmeler yaptığını söylüyor. Önemli yenliklerden bir başkası ise 5G bağlantı desteği.
Vivo Apex 2020
Diğerlerinin aksine bir konsept cihazı olan Vivo Apex 2020'nin ekranı, yan taraftaki düğmelerine kadar uzanıyor. Cihazın ekranın altında bulunan selfie kamerası, 5x - 7,5 optik telefoto lensten oluşuyor.
Sony Xperia 1 II
Xperia 1'in bir türevi diyebileceğimiz Xperia 1 II, aynı uzun çerçeve, 6,5 inç ekran ve bu kez 90Hz tazeleme oranıyla geliyor. Snapdragon 865 yonga setini kullanan cihaz, 5G bağlantıyı destekliyor ve 4.000mAh'lik daha güçlü bir pile sahip.
Honor 9X Pro
MWC 2020'de Honor View 30'un tanıtılmasını bekliyorduk, ancak konferansın iptal edilmesiyle sürpriz biçimde Honor 9X Pro'nun global tanıtımı yapıldı.
2019'un sonunda çıkan Honor 9X'in üzerinden çok zaman geçmedi. Peki, Honor 9X Pro neler sunuyor? Honor 9X Pro, Google hizmetlerinden yoksun gelen ilk Honor telefonu ve bu yüzden Huawei Mobil Hizmetleri ve Huawei'nin uygulama mağazasıyla geliyor. Cihazın bu değişiklikler sonrasında nasıl çalıştığını merak ediyoruz.
MWC'nin İptalinin Ardından Tanıtılmayan Telefonlar
Moto Z5
Firmanın MWC'de yeni bir Z serisi telefonu tanıtması bekleniyordu. Örneğin Moto Z5, Moto Mods ile uyumlu olabilir, ancak geçen seneki Motorola One telefonlarına geliştirmeler getirebilirdi. Moto Z5'in 5G'yi destekleyip desteklemeyeceği ise belki de en önemli soru işareti.
Nokia 10
Nokia 9 Pureview'un devamı olacak bir telefonun MWC'de tanıtılması bekleniyordu, ancak firma MWC'den çekildiğinden beri herhangi bir gelişme olmadı. Telefon hakkında çok bilgimiz olmadığından, Nokia 10'un (veya Nokia 9.1'in) neler getirebileceğini bilmiyoruz.
Nokia 9 Pureview, örümcek gözü şekilli 7 delikli ve 5 lensli arka kamerasıyla sıra dışı bir telefondu. Firmanın bu telefonu nasıl iyileştireceği, merak ettiğimiz şeyler arasında.
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