MWC 2020 İptali Sonrasında Tanıtılan Telefonlar!

Corona Virüsü nedeniyle iptal edilmesiydi, bu telefonların hepsi MWC 2020'de tanıtılacaktı!

MWC 2020 İptali Sonrasında Tanıtılan Telefonlar

Mobil Dünya Kongresi 2020, birçok firmanın sene içerisinde satışa sunacağı telefonları göstereceği bir etkinlik olacaktı, ancak Corona virüsü endişeleri nedeniyle iptal edildi.

Bu gelişme sonrasında bazı firmalar tanıtımlarını ertelerken, bazıları tanıtımlarını internet üzerinden gerçekleştirdiler. Peki MWC'nin gölgesinde tanıtılan telefonlar hangileriydi?

Aşağıda MWC 2020'de tanıtılması beklenen ve tanıtılan heyecan verici telefonları, ardından MWC 2020'nin iptali üzerine sesi soluğu kesilen ve tanıtılmayan telefonları sıraladık.

LG V60 ThinQ 5G

LG'nin yeni nesil amiral gemisini temsil eden LG V60 ThinQ 5G, çift ekranı korurken yeni nesil bağlantı seçeneklerini destekliyor. 6,8 inç OLED 20,5:9 ekrana sahip telefon, (en azından şimdilik) Dual Screen eklentisiyle geliyor. Bu ikinci ekran sayesinde aynı anda iki uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz.

V60 diğer amiral gemileri kadar müthiş özellikler sunmasa da, uygun fiyata daha çok ekran isteyenleri memnun edebilir.

Huawei Mate Xs

Geçen sene piyasaya sürülen Huawei Mate X ile neredeyse aynı olan Mate Xs'yi Çin'in dışında çok az ülkede görmeniz mümkün. Mate Xs, işlemci olarak Kirin 980 yerine en son Kirin 990'ı kullanıyor. Huawei, telefonun menteşesi dahil kaliteyle ilgili bazı geliştirmeler yaptığını söylüyor. Önemli yenliklerden bir başkası ise 5G bağlantı desteği.

Vivo Apex 2020

Diğerlerinin aksine bir konsept cihazı olan Vivo Apex 2020'nin ekranı, yan taraftaki düğmelerine kadar uzanıyor. Cihazın ekranın altında bulunan selfie kamerası, 5x - 7,5 optik telefoto lensten oluşuyor.

Sony Xperia 1 II

Xperia 1'in bir türevi diyebileceğimiz Xperia 1 II, aynı uzun çerçeve, 6,5 inç ekran ve bu kez 90Hz tazeleme oranıyla geliyor. Snapdragon 865 yonga setini kullanan cihaz, 5G bağlantıyı destekliyor ve 4.000mAh'lik daha güçlü bir pile sahip.

Honor 9X Pro

MWC 2020'de Honor View 30'un tanıtılmasını bekliyorduk, ancak konferansın iptal edilmesiyle sürpriz biçimde Honor 9X Pro'nun global tanıtımı yapıldı.

2019'un sonunda çıkan Honor 9X'in üzerinden çok zaman geçmedi. Peki, Honor 9X Pro neler sunuyor? Honor 9X Pro, Google hizmetlerinden yoksun gelen ilk Honor telefonu ve bu yüzden Huawei Mobil Hizmetleri ve Huawei'nin uygulama mağazasıyla geliyor. Cihazın bu değişiklikler sonrasında nasıl çalıştığını merak ediyoruz.

MWC'nin İptalinin Ardından Tanıtılmayan Telefonlar

Moto Z5

Firmanın MWC'de yeni bir Z serisi telefonu tanıtması bekleniyordu. Örneğin Moto Z5, Moto Mods ile uyumlu olabilir, ancak geçen seneki Motorola One telefonlarına geliştirmeler getirebilirdi. Moto Z5'in 5G'yi destekleyip desteklemeyeceği ise belki de en önemli soru işareti.

Nokia 10

Nokia 9 Pureview'un devamı olacak bir telefonun MWC'de tanıtılması bekleniyordu, ancak firma MWC'den çekildiğinden beri herhangi bir gelişme olmadı. Telefon hakkında çok bilgimiz olmadığından, Nokia 10'un (veya Nokia 9.1'in) neler getirebileceğini bilmiyoruz.

Nokia 9 Pureview, örümcek gözü şekilli 7 delikli ve 5 lensli arka kamerasıyla sıra dışı bir telefondu. Firmanın bu telefonu nasıl iyileştireceği, merak ettiğimiz şeyler arasında.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
BluTV'nin yeni belgeseli Dijital Flörtleşme'nin konusu nedir?
Friends dizisi geri mi dönüyor? Fenomen dizi için güzel haber geldi
Günün En çok Okunanları
Bilim insanları endişeli: Balinaların eylemlerinde değişim var!
Indiana Jones 5'te Şok Edici Bir Ayrılık Yaşandı!
Silindir Tasarımıyla Fark Yaratan Çok Açılı LED Projektör: Acer C250i
Vivo Apex 2020 Ekran Altı Kamerayla Tanıtıldı! Bu Telefon Çok Konuşulacak!
AMD, Ekran Kartı Satışlarında da Şov Yapıyor!

 

 