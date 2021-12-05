Monster Notebook'tan Yeni Canavar: Huma H5 V3

Monster Notebook, öğrencilerin ve ofis çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yeni Huma H5 V3 serisi dizüstü bilgisayarları satışa sundu. 11. nesil Intel işlemcisi ve batarya performansı ile öne çıkan yeni Huma H5 V3 serisi Monster Notebook'lar; bilgisayarını yanından ayırmak istemeyen öğrencilerin, yazılımcıların, mühendislerin ve çalışma hayatında yüksek performansı ve taşınabilirliği bir arada arayan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ergonomiyi ve gücü bir arada sunuyor.
İsmini efsanevi Huma kuşundan alan Huma serisi Monster Notebook'lar ince, hafif ve güçlü olması ile ön plana çıkıyor. Süresiz uçma kabiliyetiyle göklerden inmeyen efsanevi Huma kuşunun gücünü ve asaletini temsil eden yeni Huma H5 V3 modelleri, yalnızca 1.7 kg ağırlığında ve 15.6 inç boyutunda. Alüminyum kasa yapısı sayesinde sağlamlığını koruyan cihazlar, 180 derece açılan ekranı sayesinde çalışma ortamlarında esneklik sağlıyor.
Intel Tiger Lake i5-1135G7 ve i7-1165G7 işlemcileri ile gelen yeni Huma H5 V3 serisi modeller, Full HD çözünürlük sunan ve 144 Hz yenileme hızına sahip IPS ekran ile eşsiz bir görüntü deneyimini kullanıcılarına sunuyor. Ayrca; nöral gürültü baskılama, arka plan bulanıklaştırma, süper çözünürlük, görsel ölçekleme, akıllı performans ile fotoğraf düzenleme ve güçlü video kodeki dahil olmak üzere birçok yazılımsal teknolojiyi de beraberinde getiriyor.
Huma H5 V3 serisi yeni model Monster Notebook'ların bünyesindeki Intel Tiger Lake serisi işlemcilerle birlikte gelen Intel Iris Xe grafik birimi, harici ekran kartları ile rekabet edecek düzeyde geliştirmeler sunuyor. Görüntü ölçekleme, akıllı içerik arama ve otomatik yeniden çerçevelendirme gibi yapay zekâ destekli özellikleriyle yaratıcı projelerde profesyonel kalitede içerik üretimine olanak tanıyor.
8 saat batarya performansı ile kesintisiz mobilite
Thunderbolt 4 bağlantısı ile hızlı veri akışı hedefleyen Huma H5 V3 model Monster Notebook'lar, şarj yuvasının yanı sıra Thunderolt 4 ile de kullanıcılarına şarj imkânı sağlayarak yenilikçi ve özgün tasarım anlayışını sürdürüyor.
Huma H5 V3 serisi yeni model Monster Notebook'lar, 8 saatlik batarya performansı ile öğrencilerin ve iş bilgisayarını yanından ayırmak istemeyen kullanıcıların günlük kullanım ihtiyaçlarına yeni nesil bir çözüm getiriyor. Yoğun kullanımlarda, düşük güç tüketimi sağlayan teknik özellikleri sayesinde ince, hafif, etkili ve güçlü bir dizüstü bilgisayar deneyimini maksimum kesintisizlikle sunuyor.
Windows 11'in yeni özellikleri ve büyük touchpad alanı gibi ayrıcalıklarla gelen yeni Huma H5 V3 serisi dizüstü bilgisayarlar, parmak izi okuyucusu sayesinde maksimum veri güvenliği sağlamasıyla da dikkat çekiyor.
Son olarak, üstün performanslı notebook deneyimi arayan öğrencilere ve çalışanlara hitap eden Huma H5 V3 serisi bu yeni Monster Notebook'ları, markanın son dönemde iş klavyesi, iş faresi, webcam ve mikrofon gibi ekosistem ürünlerle genişlettiği Monster Pusat marka aksesuarlarla birlikte kullanarak yeni nesil bir çalışma ortamına sahip olmak mümkün.
Huma H5 V3 notebook'lar, Monster Notebook'un sunduğu diğer tüm modeller gibi satın alma aşamasında özelleştirilebilir donanım konfigürasyonu seçeneği ile kullanıcı beklentilerine en uygun özelliklerde satın alınabiliyor. İlk 30 gün içinde ekranda oluşabilecek ölü piksellere karşı panel değişimi garantisi ve çalıştırılamayan yazılım olursa ilk 15 gün içinde iade garantisi bulunan Huma H5 V3 serisi modeller diğer Monster Notebook'lar gibi iki yıl garanti ve ömür boyu süren 6 ayda bir ücretsiz bakım garantisi ile satışa sunuldu.
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