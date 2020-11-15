Monster Notebook'tan Dijital Mağazacılıkta Devrim

Türkiye'nin müşteri memnuniyeti en yüksek bilgisayar markası Monster Notebook, Covid-19 önlemleri kapsamında mayıs ayında hayata geçirdiği dijital mağaza konseptini sektörde benzeri görülmemiş yeni bir uygulamayı daha devreye alarak farklı bir boyuta taşıdı. 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren Monster Notebook ürün ve hizmetlerine ulaşmak isteyen teknoloji ve oyun tutkunları Monster Notebook'un dijital mağazasına ulaşabilecek ve uzman ekipler ile anında cep telefonu veya bilgisayar üzerinden görüntülü görüşme yapabilecekler.
Monster Notebook dijital mağazası haftanın her günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Uygulama kapsamında Monster Notebook'un yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları ve oyuncu ekipmanlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, web sitesi üzerinden diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabilecek.
Covid-19 ile mücadele kapsamında fiziki teması en aza indirmeyi amaçlayan şirket, tüm fiziksel mağazalarındaki ziyaretçi sayılarından daha fazlasını dijital mağazada ağırlamayı hedefliyor.
"Monster Notebook uzman ekipleri Türkiye'nin 81 ilinde"
Monster Notebook Satış Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Semiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Monster Notebook olarak, güncel Covid-19 vaka sayılarını ve yaklaşan kış mevsimini göz önünde bulundurarak salgınla mücadele kapsamında çevrimiçi çözümlerin daha fazla kullanıcının ilk tercihi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple fiziki mağazalarımız ve teknik servislerimiz 13 Kasım tarihinden yalnızca 11.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek.
Bizim gibi her türlü dijital yetkinliğe sahip teknoloji şirketleri, daha fazla kullanıcısını çevrimiçi platformlara davet etmeli. Mayıs ayından bu yana haftalık ortalama 1500 kullanıcımıza dijital mağaza üzerinden destek verdik. Bugün ise dijital mağaza uygulamamızı bir adım ileri taşıdık, artık kullanıcılarımız sıra beklemeden, randevu almadan anında birebir video konferans görüşmesi ile satış temsilcilerimize ulaşabilecek. Böylece uzman ekiplerimiz Türkiye'nin 81 ilindeki teknoloji meraklılarına canlı olarak birebir hizmet verebilecek. Teknoloji hayatı kolaylaştırmalı, insan odaklı olmalı ve insana hizmet etmeli, bu bilinç ve vizyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz"
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