Monster Notebook'tan Dijital Mağazacılıkta Devrim

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, bir ilke daha imza atıyor.

Monster Notebook'tan Dijital Mağazacılıkta Devrim

Türkiye'nin müşteri memnuniyeti en yüksek bilgisayar markası Monster Notebook, Covid-19 önlemleri kapsamında mayıs ayında hayata geçirdiği dijital mağaza konseptini sektörde benzeri görülmemiş yeni bir uygulamayı daha devreye alarak farklı bir boyuta taşıdı. 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren Monster Notebook ürün ve hizmetlerine ulaşmak isteyen teknoloji ve oyun tutkunları Monster Notebook'un dijital mağazasına ulaşabilecek ve uzman ekipler ile anında cep telefonu veya bilgisayar üzerinden görüntülü görüşme yapabilecekler.

Monster Notebook dijital mağazası haftanın her günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Uygulama kapsamında Monster Notebook'un yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları ve oyuncu ekipmanlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, web sitesi üzerinden diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabilecek.

Covid-19 ile mücadele kapsamında fiziki teması en aza indirmeyi amaçlayan şirket, tüm fiziksel mağazalarındaki ziyaretçi sayılarından daha fazlasını dijital mağazada ağırlamayı hedefliyor.

"Monster Notebook uzman ekipleri Türkiye'nin 81 ilinde"

Monster Notebook Satış Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Semiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Monster Notebook olarak, güncel Covid-19 vaka sayılarını ve yaklaşan kış mevsimini göz önünde bulundurarak salgınla mücadele kapsamında çevrimiçi çözümlerin daha fazla kullanıcının ilk tercihi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple fiziki mağazalarımız ve teknik servislerimiz 13 Kasım tarihinden yalnızca 11.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek.

Bizim gibi her türlü dijital yetkinliğe sahip teknoloji şirketleri, daha fazla kullanıcısını çevrimiçi platformlara davet etmeli. Mayıs ayından bu yana haftalık ortalama 1500 kullanıcımıza dijital mağaza üzerinden destek verdik. Bugün ise dijital mağaza uygulamamızı bir adım ileri taşıdık, artık kullanıcılarımız sıra beklemeden, randevu almadan anında birebir video konferans görüşmesi ile satış temsilcilerimize ulaşabilecek. Böylece uzman ekiplerimiz Türkiye'nin 81 ilindeki teknoloji meraklılarına canlı olarak birebir hizmet verebilecek. Teknoloji hayatı kolaylaştırmalı, insan odaklı olmalı ve insana hizmet etmeli, bu bilinç ve vizyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
A101 19 Kasım 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet sürprizi
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
Monster Notebook'tan Dijital Mağazacılıkta Devrim
OPPO, INNO DAY 2020 Etkinliğinde Üç Konsept Ürünü Tanıtacak
Efsanevi film Constantine'in devamı geliyor! Keanu Reeves olacak mı?
Samsung, Galaxy S7'nin Su Geçirmezlik Davalarından Sıkıldı
Facebook Messenger'a Yeni Mod: Vanish Mode ile "Kaybolan Mesajlar" Geliyor

 

 