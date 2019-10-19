Matrix 4 Kadrosuna Bir Sürpriz İsim Daha!
Yapımcı stüdyo tarafından resmen doğrulanan Matrix 4'te, yakından tanıdığımız bir isim daha yer alacak!
- Barış Terun
Warner Bros, Matrix hayranlarına büyük bir müjde vererek Matrix 4'ün yolda olduğunu resmen duyurmuştu. Üstelik bu bir reboot (yeniden çevrim) ya da ilk filmin öncesini anlatan bir "prequel (orijinal filmin geçmişini konu alan)" değil. Matrix 4'te, orijinal üçlemenin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yer alacağı ve filmin Lana Wachowski tarafından yönetileceği biliniyor.
Şimdi ise, Matrix 4'ten bir müjdeli haber daha geldi. Matrix 2: Reloaded ve Matrix 3: Revelations'da, Niobe karakteriyle tanıdığımız Jada Pinkett-Smith seriye geri dönüyor. Her ne kadar romantik ilişkisi Morpheus (Laurence Fishburne) filmde yer almayacak gibi görünse de Niobe çarpıcı bir karakterdi ve Matrix evreninin en iyi pilotuydu.
Jada Pinkett-Smith sadece Matrix sevenlerin tanıdığı bir karakter değil. Oscar adayı bir oyuncu ve Will Smith'in eşi... Oğulları Jaden Smith de, ebeveynleri gibi popüler bir oyuncu olma yolunda. Jada Pinkett-Smith; Gotham, Angel Has Fallen, Bad Moms ve Girls Trip gibi yapımlarda da yer aldı.
Smith'in varlığı Morpheus karakterinin de dönebileceği ihtimalini su yüzüne çıkarsa da, bunun beklenmediğini söyleyebiliriz. Lakin yapımda Morpheus ve Niobe'nin ilişkisinin flashback'lerinin yer alması bekleniyor. Genç Morpheus'a kimin can vereceği henüz belli değil ama Aquaman'in kötü adamı Abdul-Mateen II olağan şüpheli konumunda.
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