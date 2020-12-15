Mortal Kombat 11 Ultimate İncelemesi

NetherRealm Studios, gerçekten nasıl dövüş oyunu yapılacağını ve sonrasında da onu nasıl desteklemeyi sürdüreceğini iyi biliyor. Geçen senenin ortalarında Mortal Kombat 11 ilk çıktığı zaman yaptığımız incelemede de bunu belirtmiştik zaten. Dolayısıyla ana oyundan tekrar çok detaylı bahsetmek istemiyoruz. Kaçırmış olanlar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak incelememizi okuyabilirler. Biz şimdi gelelim Ultimate sürümüne. Futbol gibi dövüş oyunlarında da çok büyük başarılara imza attığımız söylenemez ama çok eğlendiğimizi söyleyebiliriz. Zaten önemli olan da bu değil mi?
Hele ki Mortal Kombat gibi sinema dünyasından da tanıdığımız ve acaba karşı karşıya gelseler nasıl olurdu diye merak ettiğimiz karakterleri kontrolümüze bırakan oyunlar olunca tadından yenmiyor. 60 fps mükemmel akıcı şekilde çalışan oyun kesinlikle Xbox One X üzerinde oynadığımız en güzel görünen oyunlardan biri. Ultimate sürümüyle de kendini aşmış. İncelemenin başında da belirttiğimiz gibi oyun piyasaya çıktığından beri destek hiç eksik olmadı. Oynanacak yeni karakterler, yeni kostümler ve hatta yeni bir hikaye modu! MK11 Ultimate işte tüm bu eklentileri içinde barındıran eksiksiz bir paket.
Tutorial bölümünde bile saatler geçirilebilir
MK11 ile ilgili en etkileyici şeylerden birinin tutorial bölümü olduğunu ilk incelememizde de belirtmiştik. Tüm yeni gelen karakterlerle birlikte bu bölüme dönüş yapmak ve Rain'in, Mileena'nın ya da Rambo'nun hareketlerini öğrenirken bile bu bölümde saatler geçirebilirsiniz. İnsan keşke diğer dövüş oyunlarında da benzer detayda bir öğretici olsa demekten kendini alamıyor. Bu arada kontrolü en kolay dövüş oyunlarından olduğunu da ekleyelim.
Aftermath, ana hikayeyi genişletiyor
Oyunda biri sonradan DLC ile eklenen iki farklı hikaye mevcut. Her ikisi de film tadında çok etkileyici, 4K HDR'de muhteşem görünüyor ve NetherRealm bu konuda bizi yine şaşırtmıyor. Hikaye hakkında spoiler vermek istemiyoruz ama Shang Tsung ile yeniden buluştuğumuzu ve Fujin ve Nightwolf ile zamanda geriye döndüğümüz bir hikaye olduğunu çıtlatabiliriz. Haftalık meydan okumalar, oynanacak birden fazla kule ve sağlam hikaye modunun yanı sıra, çevrimiçi rekabetçi bir mod da bulunuyor. Bu kadar hızlı olan bir oyunu çevrimiçi olarak oynarken bile neredeyse hiç gecikme olmaması da oldukça iyi. Bunu denerken çevrimiçi modda defalarca boyumuzun ölçüsünü aldıktan sonra sanırız bir süre bu arenaya pek çıkmayız!
Ultimate sürümünde neler var?
Ultimate sürümü, ilk Kombat Paketi, yeni Aftermath hikayesi ve Kombat Pack 2 dahil olmak üzere şimdiye kadar yayınlanan her DLC ile birlikte geliyor. MK11'de RoboCop, The Terminator ve Joker gibi oynayabileceğiz 37 karakterlik çılgın bir kadro bulunduğunu da hatırlatalım. Hepsinin farklı kişiselleştirme özellikleri de bulunuyor ve bunlar Robocop ve Terminatör'de olduğu gibi karakter başı 40'a ulaşabiliyor.
Takip edememiş olanlar ilk Kombat paketinde aralarında Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel, Joker ve Spawn olan 6 yeni oynanabilir ek karakter, Johnny Cage, Sonya Blade, Cassie Cage, Jacqui Briggs, Geras ve Shang Tsung için 7 Kombat paketi özel karakter kostümü, Klassic Arcade Ninjas, Klassic Arcade Fighters, Double Feature, Gothic Horror, Matinee, DC Elseworlds ve daha fazlasını içeren 6 temalı kostüm paketi yer alırken Kombat Paketi 2'de de Mileena, Rain ve oyuncu Sylvester Stallone'ye benzerliği ve sesiyle simgeleşmiş misafir Rambo da dâhil.
Oyun ile ilk defa tanışacaklar için ideal paket
Açıkçası, zaten bir şekilde MK11'e sahipseniz, bu durumda Ultimate sürümünü almak pek mantıklı değil. İlgi alanlarınıza yönelik olarak her şeyi çevrimiçi mağazasından parça parça almanızı öneririz. Ancak bu oyuna çıktığı zaman şans tanımamış ya da henüz bir konsol ya da oyun PC'sini yeni almış dövüş oyunu severlerdenseniz orijinal oyun yerine MK11 Ultimate mükemmel bir seçim olacaktır. Daha önce de dediğimiz gibi bizce daha iyisi yapılana kadar kesinlikle en iyi dövüş oyunu hala bu! Kesinlikle tavsiye ediyoruz.
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Geliştirici: NetherRealm Studios
Dağıtım: Warner Bros. Games
Platform: Xbox One, Xbox Series S/X, PC, Switch, PS4, PS5
Tür: Dövüş/Aksiyon
Bilgi: www.mortalkombat.com
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