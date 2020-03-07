Motorola Edge Plus Ekranı ve Kameraları Sızdı

Akıllı telefonlarda yeni trend "waterfall" olarak da isimlendirilen şelale ekran tasarımı. Önümüzdeki dönemd tanıtılacak yeni üst düzey akıllı telefonlarda sıkça göreceğimiz bu ekran tasarımını Motorola da yeni amirali Edge Plus modelinde benimseyecek. Motorola Edge Plus render görüntüleri bunu açıkça ortaya koyuyor.
OnLeaks ve Pricebaba tarafından sızdırılan görüntülere göre, Motorola Edge Plus'ta ekran kenarlara doğru fazlasıyla kavisli yapıda olacak. Böylece şelale ekran trendini takip edecek olan Motorola Edge+, öte yandan görüntülere göre 3'lü kamera setine sahip olacak.
Telefonda dikakti çeken diğer detaylar arasında ise, üst kenarda 3.5 mm kulaklık girişinin yer alacağı olurken, Edge Plus hakkında bilinen diğer özellikler arasında ise, telefonun Snapdragon 865 işlemciden güç sağlayacağı, 12 GB RAM içereceği ve 5000 mAh kapasiteli bir batarya bulunduracağı oluyor.
Motorola Edge Plus Ne Zaman Tanıtılacak?
Peki, Motorola Edge Plus ne zaman tanıtılacak?
Aslında Motorola Edge Plus'ın ertelenen MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu. Fakat MWC 2020 iptal edilmesiyle beraber, telefonun da tanıtımı gecikti. Şu an için Motorola Edge Plus'ın tanıtımına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.
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