İddiaya Göre "Hey Spotify" İşlevi Geliyor

Müzik hizmeti Spotify, yakında sesinizle kullanabileceğiniz bir tür dijital asistanla donatılabilir!

İddiaya Göre "Hey Spotify" Testte

Spotify'ın sizden sesli komut almaya yönelik bir işlev üzerinde çalıştığı iddia edildi. Uygulamada yapılan incelemelere göre Spotify, "Hey Siri" de olduğu gibi "Hey Spotify" sözcüğüyle etkinleşecek.

Uygulama dosyalarını incelemekle tanınan Jane Wong'un keşfine göre Spotify'ın dijital asistanı, sadece uygulama açıkken, ekran açıkken ve Spotify ön plandayken çalışacak. İşlevin ekran açık değilken veya telefon kilitliyken çalışmaması, önemli bir ihmal gibi görünebilir ancak Spotify, yeni gizlilik endişelerine yol açmamak için bu yolu tercih etmiş olabilir.

Spotify'ı çağırdıktan sonra iddiaya göre Spotify Voice ekranı gelecek ve burada şarkıları, albümleri veya şarkıcıları aratabileceksiniz. Yeni işlev, keşfin yapıldığı sürümde Ayarlar altındaki "Ses" bölümünde "Hey Spotify" adıyla yer alıyor.

Google Asistan gibi dijital asistanlar, telefon kilitliyken bile sizi duyabiliyorlar. Spotify'ın dijital asistanı gerçeğe dönüşürse, kullanıcılara hangi faydaları sunacağı merak konusu.

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