Mount & Blade II: Bannerlord Sevilen Oyun Mağazası GOG'a Geldi

TaleWorlds Entertainment'ın Erken Erişim aşamasında olmasına rağmen pek çok oyuncunun beğenisini kazanan oyunu Mount & Blade II: Bannerlord, sevilen dijital dağıtım platformu Good Old Games'de (GOG) satışa sunuldu.

Mount & Blade II: Bannerlord Artık GOG'da!

Türkiye'nin en başarılı oyun stüdyolarından TaleWorlds Entertainment'ın dünyanın her yanından milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan oyunu Mount & Blade II: Bannerlord, bugün itibariyle dijital dağıtım platformu GOG'da yerini aldı. Oyun, GOG'daki çıkışına özel olarak %20 indirimle kullanıcılara sunulacak.

Hem oyuncuların hem de oyun eleştirmenlerinin beğenisini kazanmış olan Mount & Blade serisinin devam oyunu Mount & Blade II: Bannerlord 30 Mart'ta Erken Erişim sürümüyle oyunculara sunulmuştu. Oyunculara yaşattığı açık dünya deneyimi ve aksiyon rol yapma ile strateji türlerini birleştiren benzersiz oynanışı sayesinde çokça övgü alan oyun, bugünden itibaren GOG üzerinden de satın alınabilecek. Normal fiyatı $49.99/€49.99 olan Bannerlord 17 Ekim'e dek sürecek indirim kampanyası kapsamında %20 indirimle satılacak. Üstelik kampanyanın ilk haftası boyunca Bannerlord'u satın alan kullanıcılar, serinin ilk oyunu olan Mount & Blade'e de sahip olacaklar. Bannerlord'un GOG sayfasına gog.com/game/mount_blade_ii_bannerlord adresinden ulaşmak mümkün.

TaleWorlds Entertainment CEO'su Armağan Yavuz, oyunun yeni bir dijital mağazada yer almasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti, "Bannerlord'u GOG üzerinden oyunculara sunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Oyunumuzun mümkün olduğunca çok oyuncuya ulaşmasını isteriz ve GOG da harika bir oyuncu topluluğunun bir arada bulunduğu bir yer. Hepsiyle Calradia'da buluşmak için can atıyoruz."

Erken Erişime çıktığı günden bugüne geçen 6 aylık süre içerisinde oyun üzerindeki aralıksız çalışmasına devam eden TaleWorlds performans, tek kişilik ve çoklu oyunculu modları, oynanış gibi pek çok yönden oyunu geliştirmeyi başardı. Geliştirici ekip, oyunun tam sürümü çıkana kadar da çalışmalarına aralıksız devam edecek.

GOG üzerindeki indirim kampanyasına paralel olarak, Mount & Blade II: Bannerlord Steam, Epic Games Store ve TaleWorlds'ün resmî sitesi üzerinden de %20 indirimli olarak satılacak. Üstelik serinin önceki oyunları da bu süre içerisinde %75 indirimli olarak satılacak.

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