Mount & Blade II: Bannerlord Sevilen Oyun Mağazası GOG'a Geldi

TaleWorlds Entertainment'ın Erken Erişim aşamasında olmasına rağmen pek çok oyuncunun beğenisini kazanan oyunu Mount & Blade II: Bannerlord, sevilen dijital dağıtım platformu Good Old Games'de (GOG) satışa sunuldu.