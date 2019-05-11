Mozilla, Eklentilerin Neden Bozulduğunu Anlattı
Firefox'un bütün eklentileri birden bire nasıl çöktü? Ayrıntılı bir açıklama Firefox yöneticisinden geldi.
Firefox'un üst düzey yöneticisi Eric Rescorla, web tarayıcısının bütün eklentilerinin neden bir anda çöktüğünü bir blog gönderisinde ayrıntılı olarak açıkladı.
Mozilla, sorunun süresi dolan bir imzalama sertifikasından kaynaklandığını daha önce söylemiş, hafta sonu bu sorunu gidermek için seferber olduklarını belirtmişti. Şimdi ise sorunla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olma şansına sahibiz.
Rescorla, Mozilla'nın sorunu Cuma akşamı (6pm PT), teknoloji takımı hafta sonuna hazırlanırken fark ettiğini söylüyor. Bu esnada tüm kullanıcılar etkilenmemişti çünkü eklentiler, 24 saatte bir kontrol ediliyor ve her kullanıcının bu işi gerçekleştirdiği zaman, farklı. Kullanıcının Firefox kurulumu kontrolü başlattığında ve imzalama sertifikasının süresinin dolduğunu gördüğünde, bu sertifikayla imzalanan tüm eklentileri (yani çoğunu) devre dışı bırakıyor.
Rescorla, bu konuda düşünülen ve uygulanan onarımlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler veriyor. Peki ama neden Firefox'un onarılması bu kadar uzun sürdü? Rescorla, "2:44 itibariyle, veya 9 saatten kısa bir sürede" bir onarım sunduklarını, bunun kullanıcılara ulaşmasının 6-12 saat sürdüğünü, bu noktada durumun iyi olduğunu söylüyor.
Yönetici, bu tür bir sorunu onarmanın sanıldığı kadar basit olmadığını, acil olarak yeni bir sertifika yayınlamanın, kendi güvenlik önlemleri nedeniyle basit olmadığını söylüyor. Dahası Rescorla'ya göre bazı kullanıcılar eski Firefox yapılarını belirli nedenlerle özellikle kullanmaya devam ediyorlar. Bu kullanıcılara bir çözüm sunulamıyor ve tarayıcının yeni sürümüne yükseltmeleri öneriliyor.
Firefox, yaşanan olaydan çıkardığı derslerden de bahsediyor. Firma, bundan sonra zamanla ilgili oluşabilecek sorunları daha sıkı takip edeceğini ve güncelleme sistemi çalışmadığında acil güncellemeler sunmaya yönelik bir yol geliştireceğini söylüyor. Rescorla, yavaş kaldıklarına dair şikayetlere katılmıyor ve çok az zaman kaybettiklerini, çok sıkı çalışarak sorunu çözdüklerini iddia ediyor.
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