Mozilla Firefox, Artık En Çok Kullanılan İkinci Tarayıcı Değil

NetMarketShare verilerine göre Microsoft'un yenilenen web tarayıcısı Edge, Chrome'un ardından ikinci sıraya yükseldi.
Masaüstü web tarayıcılarının mart istatistiklerine göre yüzde 68,5 pazar payına sahip olan Chrome, her zamanki gibi açık ara önde. Microsoft Edge ise yüzde 7,59 paya ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. Böylece tarayıcı, yüzde 7,19 kullanım oranına sahip Firefox'u üçüncü sıraya itti. Internet Explorer yüzde 5,87 ile dördüncü sırada yer alırken onu yüzde 3,62 ile Safari izledi.
Edge, aslında mart ayında yalnızca 0,21 puan kazandı ancak bu küçük yükseliş, ikinci sıraya yerleşmesine ve önemli bir kilometre taşını geçmesine yetti. Özellikle eski, Chromium tabanlı olmayan Edge'in en alt sıralarda kaldığını hatırlarsak, bu Edge için önemli bir adım.
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