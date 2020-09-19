Mozilla, Kötü Amaçlı Kullanıldığını Söylediği Firefox Send'i Kapatıyor

Mozilla, zararlı göndermek ve olta saldırısı düzenlemek amacıyla kötüye kullanıldığından dolayı Firefox Send'i tamamen kapatma kararı aldı!

Mozilla, Firefox Send'i Kapatıyor

Mozilla, Mart 2019'da kullanıma sunduğu dosya gönderme hizmeti Firefox Send'i kapatma kararı aldı. Bunun nedeni, hizmetin olta saldırısı gibi kötü amaçlarla kullanılması.

Mozilla, yaptığı açıklamada Send'i bir daha açmayacağını ve tamamen kapattığını söyledi. Firma daha önce Send'i "gelecek vadeden bir şifreli dosya paylaşımı hizmeti" olarak tanımlamış ve hizmetin kendisine bağlı bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu söylemişti.

Bunun yanında iki sene önce hizmete açılan Firefox Notes da kasım ayının başında kapatılacak. Buna karşın hizmetin masaüstü tarayıcı eklentisi yerinde kalacak ve notlarınızı başka bir yere aktarabileceksiniz.

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