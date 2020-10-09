MSI'ın Ortağı, Kaçak RTX 3080'leri Satarken Yakalandı

MSI, yan kuruluşlarından birinin eBay'de RTX 3080 ekran kartı sattığını, üstelik bunu liste fiyatının iki katına yaptığını itiraf etti. Tartışmalar, MSI'ın Reddit'te kullanıcılar tarafından RTX 3080'i Starlit Partner adıyla satmakla suçlanmasıyla başlamıştı.
Starlit Partner'ın MSI'ın altında çalışan bir şirket olduğu ve 2016'da kurulduğu, bir Justia Trademarks listesinde doğrulandı. MSI markalı RTX 3080 ekran kartlarını satan hesabın stoklarının şu an itibariyle tükendiği gözleniyor. Kart için belirlenen 1.359 dolarlık fiyatın, Nvidia'nın önerdiği fiyatın iki katı kadar olması ise dikkat çekiyor. VideoCardz'ın paylaştığı ekran görüntüleri, kartların "yeni" olarak tanıtıldığını ve toplam dört tane satıldığını gösteriyor.
Ürünün eBay sayfasına şimdi bakıldığında, kartın satıştan "listelemedeki bir hatadan dolayı" kaldırıldığı belirtiliyor.
Bunların üzerine MSI, bir resmi açıklama yaparak Starlit Partner'ın yeni ürünlere erişiminin olmaması gerektiğini, bunun bir hata eseri gerçekleştiğini söyledi. Firma, gelecekte bu tür durumları engellemek için daha sıkı ilkeler uygulayacağını belirtti. MSI, Starlit'e satılan ürünler için iki seçenek sunduğunu, bunlardan birinin ürünü geri alıp tam geri ödeme yapmak, ikincisinin MSI'ın önerilen fiyatından kalan bölümü geri ödemek olduğunu belirtti.
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