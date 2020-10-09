MSI'ın Ortağı, Kaçak RTX 3080'leri Satarken Yakalandı

MSI'ın ortak kuruluşlarından bir tanesi, eBay'de yüksek fiyatla RTX 3080 ekran kartı satarken yakalandı.

MSI'ın Ortağı, RTX 3080 Satarken Yakalandı

MSI, yan kuruluşlarından birinin eBay'de RTX 3080 ekran kartı sattığını, üstelik bunu liste fiyatının iki katına yaptığını itiraf etti. Tartışmalar, MSI'ın Reddit'te kullanıcılar tarafından RTX 3080'i Starlit Partner adıyla satmakla suçlanmasıyla başlamıştı.

Starlit Partner'ın MSI'ın altında çalışan bir şirket olduğu ve 2016'da kurulduğu, bir Justia Trademarks listesinde doğrulandı. MSI markalı RTX 3080 ekran kartlarını satan hesabın stoklarının şu an itibariyle tükendiği gözleniyor. Kart için belirlenen 1.359 dolarlık fiyatın, Nvidia'nın önerdiği fiyatın iki katı kadar olması ise dikkat çekiyor. VideoCardz'ın paylaştığı ekran görüntüleri, kartların "yeni" olarak tanıtıldığını ve toplam dört tane satıldığını gösteriyor.

Ürünün eBay sayfasına şimdi bakıldığında, kartın satıştan "listelemedeki bir hatadan dolayı" kaldırıldığı belirtiliyor.

Bunların üzerine MSI, bir resmi açıklama yaparak Starlit Partner'ın yeni ürünlere erişiminin olmaması gerektiğini, bunun bir hata eseri gerçekleştiğini söyledi. Firma, gelecekte bu tür durumları engellemek için daha sıkı ilkeler uygulayacağını belirtti. MSI, Starlit'e satılan ürünler için iki seçenek sunduğunu, bunlardan birinin ürünü geri alıp tam geri ödeme yapmak, ikincisinin MSI'ın önerilen fiyatından kalan bölümü geri ödemek olduğunu belirtti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Elon Musk'ın SpaceX'i, Bir Önemli Görev İçin Daha Kolları Sıvadı
Samsung, Galaxy S21 Serisinin Pilleri İçin Yeni Bir Karar Aldı
Intel'in 11. Nesil Rocket Lake İşlemcileri İçin Tarih Belli Oldu
PC'nizden Gelebilecek 5 Acayip Ses: Bu Sesler, Size Ne Anlatıyor?
Düz Dünyacılardan İlginç Cevap: Dünya Düzse, Neden Kenarından Düşmüyoruz?

 

 