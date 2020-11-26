Mühendisler dünyanın en küçük bellek birimini oluşturdu!

Mühendisler şimdiye kadarki en küçük bellek cihazını oluşturdular. Texas Üniversitesi'ndeki mühendislerin ürettiği en küçük bellek cihazı, daha akıllı cihazların da önünü açacak.
Yeni Çalışmada Boyut Daha da Küçültüldü
Yakın zamanda Nature Nanotechnology'de yayınlanan araştırma, iki yıl önce gerçekleştirilen en ince bellek depolama cihazı keşfine dayanıyor. Bu yeni çalışmada, araştırmacılar boyutu daha da küçülttüler ve kesit alanını tek bir nanometre kareye indirdiler.
Yüksek Yoğunluklu Bellek Depolama Kapasitesi
Sciencedaily'nin haberine göre, bu cihazlardaki yoğun bellek depolama yeteneğini sıkıştıracak fizik sorunlarına çözüm bulmak, boyutunun daha da küçültülmesini sağladı. Malzemedeki kusurlar veya boşluklar, yüksek yoğunluklu bellek depolama kapasitesinin kilidini açmış oldu.
"Tek Bir Atomun Bellek İşlevini Kontrol Ettiği Seviyeye İndik"
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Deki Akinwande, "Ölçeklendirme konusunda bilimsel kutsal kâse, tek bir atomun bellek işlevini kontrol ettiği seviyeye inmektir ve bizim de yeni çalışmada başardığımız şey bu oldu" diye konuştu.
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