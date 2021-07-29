Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıyla 14,5 Milyon km Tasarruf

Yapılan araştırmalara göre mürekkep püskürtmeli yazıcılar hem çevre hem de enerji tasarrufu konusunda kurumların hayatını kolaylaştırıyor.

Yazıcıyla 14,5 Milyon km Tasarruf

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