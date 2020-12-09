Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde Samsung Türkiye'ye "Büyük Düşünce Ödülü"!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "3. CX Awards Turkey 2020" ödül törenlerinde Samsung'un E-Promoter Projesi, "Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde "Büyük Düşünce Ödülü"ne layık görüldü.

Samsung Türkiye'ye "Büyük Düşünce Ödülü"!

Müşteri deneyimi alanındaki projelerin bu yıl 3. kez ödüllendirildiği "CX Awards Turkey 2020 - Müşteri Deneyimi Ödülleri" online olarak gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Teknolojinin lider markalarından Samsung da hayata geçirdiği E-Promoter Projesi ile "Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde "Büyük Düşünce Ödülü"nün sahibi oldu.

Proje ile ilgili bilgi veren Samsung Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Erbil Topgül şunları söyledi: "Samsung online mağazasında hizmet veren e-promoter ekibimiz, web sitesindeki müşteri trafiğini yakından takip ederek adeta bir kontrol kulesi gibi trafiğin artış gösterdiği ürün ve sayfalara anlık olarak uzmanlarımızı yönlendirerek müşteri ihtiyaçlarına hızlıca cevap veriyor. Sadece satış öncesi ve satış anıyla sınırlı kalmadan, satış sonrasında da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken tüm sürecin memnuniyetini ölçmek de e-promoter ekibimizin başlıca görevleri arasında. Öte yandan, pandeminin ilk zamanlarında, mağazaların zorunlu olarak kapatılması sahada çalışan satış profesyonellerinin atıl kalmasına sebebiyet verdi. Buna paralel olarak, artan online mağaza trafiğinin karşılanması da göğüslenmesi gereken bir diğer odak noktası haline geldi. Hızlı şekilde yükselen online mağaza trafiği mevcutta hizmet veren e-promoter ekiplerinin genişletilmesi ile karşılanabilir olsa da bizler, dijital müşteri deneyimini artıracak farklı bir yol arayışına girdik. Samsung Türkiye olarak saha satış çalışanlarını atıl durumda kalmaları yerine onların uzmanlığını yeni bir dijital mecrada değerlendirme yoluna giderek, online mağazada hizmet veren birer e-promoter olarak görev almalarını sağladık. Ayrıca bu kanalın yeni bir özelliği olarak ve pandemi zamanında hızlıca aktive edilen video görüşme ile müşterilerimize canlı video bağlantısı ile ulaşılarak, ürünler hakkında uzmanlarımız tarafından destek sağlandı. Deneyimi geliştirmek adına bir çok farklı departman ile keyifle bir arada çalıştığımız yenilikçi bakış açısına sahip projemizde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. Müşterilerimize mükemmel bir deneyim sunmak hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

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