NASA, kızıl gezegenin büyüleyen fotoğraflarını paylaştı! İşte o görüntüler

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 2006'dan beri hala birçok yönünü bilemediğimiz Kızıl Gezegen Mars'ı gözlemliyor ve zaman zaman görüntüler paylaşıyor. 14 yıl boyunca Dünya'ya Mars'a dair tüm bildiklerini ve gördüklerini aktaran MRO, takvimlerin 12 Ağustos'u göstermesiyle birlikte yıldönümünü kutladı. NASA da onun yıldönümü için çok özel bir paylaşım yaptı.
MRO'DAN EŞSİZ KIZIL GEZEGEN FOTOĞRAFLARI
15'inci yaşını kutlayan Mars Reconnaissance Orbiter için NASA bir paylaşım yaptı. NASA, MRO'nun çektiği bazı özel görselleri resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte o görüntülerden bazıları...
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