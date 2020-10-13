NASA, Ay'da kullanılacak astronot kıyafetleri test etti! İşte o görüntüler

NASA Artemis Projesi kapsamında tekrar Ay'a gitmenin planını ve hazırlıklarını yapıyor. Uzay ajansı Ay'a adım atacak ilk kadın ve bir erkeğin giyeceği uzay kıyafetlerini test ediyor ve halkı yolculuk için kendi bavullarını hazırlamaya davet etti.
NASA'NIN ASTRONOT KIYAFETLERİ SUDA TEST EDİLİYOR
İngiliz daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre Artemis uzay kıyafetleri, Houston'daki Johnson Uzay Merkezinde NASA astronotları tarafından su altında test ediliyor. Giysilerin manevra kabiliyetini değerlendirmeyi amaçlayan testler, astronotların yere bir bayrak dikmesini ve kaya örneklerini toplamasını içeriyor.
Uzay ajansı, Artemis misyonunun bir parçası olarak 2024'te Ay'ın yüzeyine astronotları indirmeyi planlıyor.
DAHA HAFİF VE MANEVRA KABİLİYETİ YÜKSEK GİYSİ TASARLANDI
ABD uzay ajansı, Apollo döneminde Neil Armstrong ve Buzz Aldrin gibi kişilerin giydiğinden daha yeni, daha hafif ve manevra kabiliyeti daha yüksek bir uzay giysisi yarattı. Keşif Ekstravehiküler Hareketlilik Birimi veya xEMU olarak adlandırılan giysi, etkili bir şekilde taşınabilir bir yaşam destek sistemi görevi görür.
Yeni kostümler görünüş olarak ISS astronotlarının uzay yürüyüşleri için giydikleri giysilere benziyor, ancak Artemis mürettebatının öncekilerden çok daha fazlasını yapmasına izin verecek.
Ay'a giden NASA astronotları, yüzeyde geçirecekleri hafta için kendi küçük kişisel eşyalarını alabilecekler. Twitter'da #NASAMoonKit hashtag'i kullanılarak çok sayıda öğe zaten paylaşıldı.
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