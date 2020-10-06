Mars'ta ilk keşif! Yapay zeka keşfetti! İşte NASA'dan görüntüler!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Mars gezegeninde yapay zeka tarafından keşfedilen kraterin görüntülerini yayınladı. Keşfedilen kraterlerin Mart 2010 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında gezegene çarpan bir meteor sonrası oluştuğuna inanılıyor...

Yapay zeka tarafından Mars'ta krater keşfedildi! İşte NASA'dan görüntüler

Bilim insanları geçtiğimiz dönemlerde Mars gezegeninin yüzeyindeki jeolojik özellikleri ve işaretleri tanımlamak veya sınıflandırmak için yeni bir yapay zekâ kullandıklarını duyurmuştu. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Mars gezegeninde bir yapay zeka tarafından keşfedilen kraterlerin görüntülerini yayınladı.

GEZEGEGENE ÇARPAN METEOR SONRASI OLUŞTUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla keşfedilen kraterlerin Mart 2010 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında gezegene çarpan bir meteor sonrası oluştuğuna inanıyor.

Bu görüntülerde tek tek kraterler değil, yalnızca patlama izleri görüldü. Bu nedenle bir sonraki adımda Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi adı verilen yöntemle kraterlere daha yakından bakılacak.

YAPAY ZEKAYI EĞİTMEK İÇİN 6.830 ADET FARKLI GÖRÜNTÜ KULLANILDI

Bilim insanları, bulguları sağlayan yapay zekâ modelini eğitmek için içlerinde Mars yüzeyinde bilinen çöküntülerin de bulunduğu 6.830 görüntüyle eğitti. Eğitilen model, daha sonra NASA'nın yörünge kameralarından alınan 112.000 görüntüyü incelemek için bir süper bilgisayara bağlandı. Son olarak yapay zekâ sınıflandırıcısının fark ettiği koyu lekenin gerçekten de bir krater kümesi olduğunu doğrulamak için NASA'nın HiRISE kamerası kullanıldı.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki bilim insanları ve yapay zeka araştırmacıları, geliştirilen model ile zamandan tasarruf edileceğini ve gelecekteki bulguların sayısının artacağını düşünüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
8 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Microsoft Flight Simulator İçin Yeni Bir Dönem Daha Başlıyor
Şarj Edilemeyen Alkalin Pillere Veda Vakti Geliyor
iPhone 12 Henüz Tanıtılmadı Ama iPhone 13 Söylentileri Gelmeye Başladı Bile
Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Tüm Detaylarıyla İnceledik
Türkiye'de, Javascript Saldırılarında Büyük Artış

 

 