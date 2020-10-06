Mars'ta ilk keşif! Yapay zeka keşfetti! İşte NASA'dan görüntüler!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Mars gezegeninde yapay zeka tarafından keşfedilen kraterin görüntülerini yayınladı. Keşfedilen kraterlerin Mart 2010 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında gezegene çarpan bir meteor sonrası oluştuğuna inanılıyor...