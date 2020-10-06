Mars'ta ilk keşif! Yapay zeka keşfetti! İşte NASA'dan görüntüler!

Bilim insanları geçtiğimiz dönemlerde Mars gezegeninin yüzeyindeki jeolojik özellikleri ve işaretleri tanımlamak veya sınıflandırmak için yeni bir yapay zekâ kullandıklarını duyurmuştu. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Mars gezegeninde bir yapay zeka tarafından keşfedilen kraterlerin görüntülerini yayınladı.
GEZEGEGENE ÇARPAN METEOR SONRASI OLUŞTUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla keşfedilen kraterlerin Mart 2010 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında gezegene çarpan bir meteor sonrası oluştuğuna inanıyor.
Bu görüntülerde tek tek kraterler değil, yalnızca patlama izleri görüldü. Bu nedenle bir sonraki adımda Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi adı verilen yöntemle kraterlere daha yakından bakılacak.
YAPAY ZEKAYI EĞİTMEK İÇİN 6.830 ADET FARKLI GÖRÜNTÜ KULLANILDI
Bilim insanları, bulguları sağlayan yapay zekâ modelini eğitmek için içlerinde Mars yüzeyinde bilinen çöküntülerin de bulunduğu 6.830 görüntüyle eğitti. Eğitilen model, daha sonra NASA'nın yörünge kameralarından alınan 112.000 görüntüyü incelemek için bir süper bilgisayara bağlandı. Son olarak yapay zekâ sınıflandırıcısının fark ettiği koyu lekenin gerçekten de bir krater kümesi olduğunu doğrulamak için NASA'nın HiRISE kamerası kullanıldı.
NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki bilim insanları ve yapay zeka araştırmacıları, geliştirilen model ile zamandan tasarruf edileceğini ve gelecekteki bulguların sayısının artacağını düşünüyor.
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