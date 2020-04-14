5G Teknolojisine Karşı Yapılan Şiddet Saldırıları, Hız Kazandı

Hollanda'da 5G'ye yönelik bir kundaklama olayı yaşandı; birden fazla 5G baz istasyon kulesi, sabotaj saldırıları ile karşı karşıya kaldı. Böylece 5G'ye yönelik saldırılar, Avrupa'da İngiltere'nin dışına da taşmış oldu.
Hollanda'da 2019 yılında 5G planlarının açıklanmasından bu yana anti 5G protestoları yapılıyordu, ancak şimdiye dek bu, şiddet içeren eylemlere dönüşmemişti. Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörü yetkilileri, bunun acil servisler de dahil olmak üzere iletişimi kesintiye uğratabileceğini söyledi. Yetkililer, polis ve sağlayıcılarla "yakın temasta olduklarını" söyledi.
Saldırıların 5G ve COvID-19 salgını arasında bağlantı olduğu iddialarıyla ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor. Ancak her iki durumda da 5G'nin zararlı olduğuna dair bir kanıt, henüz yok. Baz istasyonlarının güvenli limitlerin çok altında çalıştığı biliniyor, dolayısıyla saldırılar, gerçek olmayan ve yavaş yavaş şehir efsanesine dönüşmeye başlayan bilgilere dayanıyor. Buna karşın yaşanan olayların sayısındaki artış, şiddetin çok yakında bitmeyeceğinin bir işareti olabilir.
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