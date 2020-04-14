5G Teknolojisine Karşı Yapılan Şiddet Saldırıları, Hız Kazandı

İngiltere'de sıklıkla görülen "5G karşıtı" saldırılar, diğer Avrupa ülkelerine de sıçramaya başladı. Giderek artan bu saldırılar konusunda, hiç bir kanıta dayanmayan yanlış bilgiler, ne yazık ki büyük role sahip.