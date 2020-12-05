NASA'dan yeni karar! Ay'dan toplanacak toprak için 1 dolar ödeyecek

NASA, bir şirketin ajans adına küçük bir ay kiri koleksiyonu yapması için inanılmaz derecede düşük bir fiyat ödeyecek.
Colorado merkezli yeni kurulan Lunar Outpost, bu yılın başlarında açıklanan düşük maliyetli ay kaynakları toplama programı kapsamında bir görevi tamamlamak için 1 dolar teklif verdi ve bir NASA sözleşmesi kazandı.
NASA, AY TOPRAĞI İÇİN ÖDEME YAPMAK İSTİYOR
CNBC'nin haberine göre NASA, şirketlere 50 gram ile 500 gram arasında Ay regolitinin veya Ay toprağının bireysel koleksiyonları için ödeme yapmak istiyor. Ajans, yalnızca şirketlere materyal toplamak ve NASA'nın onu ay yüzeyinde nerede bulabileceğini söylemesi için para ödediğini, uzay aracını geliştirmek veya regolit'i Dünya'ya geri döndürmek için olmadığını açıkça belirtti.
Lunar Outpost, NASA'nın Perşembe günü kazanan teklif verenler olarak seçtiği üç şirketten biri. Diğer iki kazanan, 2023'te 15.000 dolarlık bir görev öneren Kaliforniya merkezli Masten Uzay Sistemleri ve 2022 ve 2023'te bir çift 5.000 dolarlık görev öneren Tokyo merkezli ispace idi.
NASA yardımcı yönetici vekili Mike Gold bir basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Şirketler örnekleri toplayacak, bize topladıklarına dair görsel kanıt ve diğer veriyi sağlayacak. Bu olduktan sonra, materyal NASA'ya yollanacak." denildi.
ÖDÜLLER ÜÇ AŞAMALI BİR SÜREÇTE ÖDENECEK
Ajans, her biri maksimum 250.000 ABD doları olmak üzere 15.000 ila 25.000 ABD Doları aralığında teklifler istedi. Üç şirkete verilen ödüller üç aşamalı bir süreçte ödenecek: Ödül sırasında fonların % 10'u, şirket toplama uzay aracını başlattığında % 10'u ve NASA şirketin materyali topladığını doğruladığında % 80'i.
McAlister, Lunar Outpost'un 1 $ teklif verebildiğini, çünkü şirketin zaten ay malzemesi toplamayı planladığını, bu nedenle NASA için bir miktar regolit ayırmanın "aslında önemsiz" olduğunu açıkladı.
NUMUNELER İÇİN JEFF BEZOS'UN ŞİRKETİ İLE ANLAŞILABİLİR
Lunar Outpost, 2023'te Ay'ın Güney Kutbu'ndan numune toplayabilmek için Dünya'nın uydusuna uçuşlar düzenleyen Amazon CEO'su Jeff Bezos'un 'Blue Origin' şirketi ya da benzer şirketlerden biriyle anlaşacak.
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