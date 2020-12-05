NASA'dan yeni karar! Ay'dan toplanacak toprak için 1 dolar ödeyecek

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA Perşembe günü yaptığı açıklamada, NASA'nın Ay'ın yüzeyinde az miktarda malzeme toplamak için Colorado merkezli yeni kurulan Lunar Outpost'a 1 dolar ödeyeceğini duyurdu...