Grönland'taki buzullarda artık döndürülemez seviyeye ulaşmış olabilir

2020 yılında gündem koronavirüs olsa da unuttuğumuz ve önemli olan bir konu daha var: Küresel ısınma. Ohio Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının yaptığı önemli araştırma bu gerçeği gözler önüne seriyor. Yeni araştırmaya göre Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi.
40 YILDIR TOPLANAN VERİLER İNCELENDİ
Ada üzerindeki yaklaşık 200 buzulun uydular aracılığıyla 40 yıldır toplanan verilerini inceleyen ekip Grönland buz tabakasındaki erimenin artık geri döndürülemez bir seviyeye ulaşmış olabileceğini ve bölgeye yağan karın, adanın sahip olduğu buz kütlesindeki erimeyi telafi edemeyeceğini tespit etti.
Araştırmacılar, 1980'ler ve 90'lar boyunca, birikim yoluyla kazanılan karın ve buzullardan eriyen buzun çoğunlukla dengede olduğunu ve buz tabakasını sağlam tuttuğunu keşfettiler.
DURUMUN DAHA DA KÖTÜYE GİDECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Grönland'daki erime, her yıl deniz seviyesinin bir milimetreden fazla yükselmesine katkıda bulunuyor ve bu muhtemelen daha da kötüye gidecek. Yüzyılın sonunda deniz seviyelerinin 3 metreden fazla yükselmesi, plajları ve kıyı mülklerini sileceği tahmin ediliyor.
Çalışma ayrıca buz tabakasının hızlı patlamalarla geri çekildiğini ve deniz seviyelerinde ani ve öngörülemeyen bir yükselmeye yol açarak etkilere hazırlanmayı zorlaştırdığını ortaya koydu.
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