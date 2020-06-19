NASA, Neptün'ün Gizemli Uydusu Triton'u İncelemek İçin Kolları Sıvadı

NASA, Neptün'ün, hatta tüm Güneş Sistemi'nin en gizemli uydusu olan Triton'u incelemek için, tam 13 yıl sürecek uzun bir yolculuğa hazırlanıyor.

19 Haziran 2020 19:00

Levent Öztürk