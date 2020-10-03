NASA'nın Yeni, 23 Milyon Dolarlık Tuvaleti, Uzay macerasına Başladı

Yakın zaman içerisinde tasarlanmış ve kadınlar için bir öncekine göre daha uygun olan "yeni nesil" uzay tuvaleti Uluslararası Uzay İstasyonu'na yola çıkıyor. The Guardian'ın söylediğine göre yeni tuvalet, Perşembe günü geç saatlerde Virginia, Wallops Adaları'ndan fırlatılan kargo gemisinin içerisine paketlenmiş durumda.
Yaklaşık 45 kilogram ağırlığında ve 71 santimetre yüksekliğinde olan tuvalet, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılmakta olan Rus yapımı iki tuvaletin neredeyse yarısı boyutunda. Yeni tuvalet %65 daha küçük ve şu anda UUİ'de kullanılan tuvaletlerin neredeyse yarısı ağırlığında.
Bu yeni küçük boyut, NASA'nın gelecek görevlerde Ay'a da gönderilecek olan Orion kapsüllerine sığabilmesi anlamına geliyor.
Yeni tuvaletin eğimli bir koltuğu, yeni bir şekli ve kadın astronotlara daha iyi uyum sağlaması için yeniden tasarlanmış idrar hunileri bulunuyor.
UUİ'de kullanılan mikro-yerçekimi tuvaletleri, atıkların uzayda kaçışını engellemek için vakum kullanıyor ve yeni sistem, kadın anatomisine daha iyi uyum sağlamak için yeni bir şekle sahip. Ayrıca tuvalet, eskisine göre daha fazla atığı yakalayabiliyor.
Johnson Uzay Merkezi proje müdürü Melissa McKinley'nin Guardian'a söylediği üzere "temizlemek büyük bir olay. Hiçbir ıskalama veya kaçış istemiyoruz. Ağırlıksız (ortamda) her şeyin süzüldüğünü söylesek yeter."
Daha önce Haziran ayında yayımlanan NASA raporuna göre de "yeni tuvalet sistemi daha önceki sistemlere göre daha küçük bir kütleye sahip, kullanımı daha kolay, arttırılmış mürettebat konforu ve performansı sağlıyor ve idrarı arıtarak uzay aracı geri dönüşüm sistemleri tarafından güvenle işlenebilmesini sağlıyor."
23 milyon dolara mal olan yeni tuvalet, uzay istasyonunun ABD tarafında yer alan eskisinin yanında kendi bölmesine sahip olacak. Şu anda uzay istasyonunun ABD tarafında kullanılan tuvalet 1990'larda tasarlanmıştı. Yeni tuvaletin, uzay istasyonunun ömrü tamamlanana kadar görevini sürdürmesi bekleniyor.
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