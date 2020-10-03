NASA'nın Yeni, 23 Milyon Dolarlık Tuvaleti, Uzay macerasına Başladı

NASA'nın 23 milyon dolarlık yeni uzay tuvaleti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılmaya hazır; hatta çoktan yola çıktı bile...

03 Ekim 2020 20:00

Levent Öztürk