NASA'nın Curiosity Aracı, Mars Yüzeyinde "Yaz Yolculuğuna" Başlıyor

NASA'nın Mars'ta görev yapan Curiosity aracı, Mars yüzeyinde uzun bir yolculuğa (en azından zaman olarak) daha çıkıyor.

08 Temmuz 2020 00:02

Levent Öztürk