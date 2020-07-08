NASA'nın Curiosity Aracı, Mars Yüzeyinde "Yaz Yolculuğuna" Başlıyor

NASA'nın Mars'ta görev yapan Curiosity aracı, Mars yüzeyinde uzun bir yolculuğa (en azından zaman olarak) daha çıkıyor.

  • Levent Öztürk
Curiosity'nin Mars'ta "yaz yolculuğu" başlıyor
NASA/JPL-Caltech/MSSS

Sadece birkaç hafta sonra, NASA'nın Perseverance aracı ve helikopter "arkadaşı" uzaya fırlatılarak Mars'a yolculuklarına başlayabilir. Ancak bu, şu an MARS'ta bulunan Curiosity'nin çalışmalarının sona ermesi anlamına gelmiyor. Hatta bu daha kıdemli Mars aracı, bir sonraki hedefine doğru bir millik (1,6 kilometre) yaz yolculuğuna başlıyor. Curiosity aracının bir sonraki durağı Mount Sharp'ın (Sharp Dağı) "sülfat içeren ünitesi" olacak. Dünya'da sülfatların genellikle su buharlaştığı sırada çevrede oluşmasından dolayı, aracın toplayacağı veriler Mars ikliminin ve yaşanabilirliğinin geçtiğimiz üç milyar yıl içerisinde nasıl değiştiği hakkında daha fazla bilgi sunabilir.

Curiosity, 2019'un başlarından beri Mount Sharp'ın kil açısından zengin ortamını inceleyerek eskiden sulu olan ortamın tarihi mikropların yaşamaları için gerekli ortamı sunup sunamadığını belirlemelerinde bilim insanlarına yardımcı oluyordu. Araç artık bu kil açısından zengin ortamı terk ediyor. Ancak hedefine ulaşması için, saplanmaktan kaçınmak adına kumlu bir bölgenin çevresinden dolanması gerekecek.

Bazı alanlarda arazi fotoğraflarının olmaması sebebiyle Curiosity, yolculuğu sırasında kendi otonom yeteneklerini kullanarak en güvenli yolları bulmaya çalışacak. NASA aracın hedefine güz mevsiminde ulaşmasını bekliyor (fotoğrafta da izleyeceği yol gösteriliyor) ancak eğer Dünya'daki ekip yolda durarak örnek toplamaya karar verirse, yolculuk biraz daha uzun sürebilir. Yolculuğunun sonunda Curiosity Mount Sharp'ın bir sonraki kısmına tırmanmak için bekleyeceği konuma ulaşmış olacak ve geçmiş yaşam izlerini aramaya devam edecek.

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