90'larda planlamıştı! Elon Musk'ın dünyayı değiştireceğine inandığı 5 fikri

Elon Musk, çocukluğundan bugüne kadar dikkat çekici planları ve dünyayı değiştirebilecek adımlarıyla dikkat çekiyor. Henüz üniversite öğrencisiyken 5 fikrin dünyayı değiştireceğine inanıyordu.