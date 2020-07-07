90'larda planlamıştı! Elon Musk'ın dünyayı değiştireceğine inandığı 5 fikri

Elon Musk, çocukluğundan bugüne kadar dikkat çekici planları ve dünyayı değiştirebilecek adımlarıyla dikkat çekiyor. Henüz üniversite öğrencisiyken 5 fikrin dünyayı değiştireceğine inanıyordu.

Elon Musk üniversitedeyken 5 konuya yoğunlaştı: Dünyayı Değiştirebilir

İnsanlı roketi uzaya fırlatan ilk özel şirket olan SpaceX'in sahibi Elon Musk, bu noktaya gelmeden ve bir milyarder olmadan önce Pensilvanya Üniversitesi'nde fizik ve ekonomi öğerencisiydi.

Musk'ın üniversite öncesi nasıl biri olduğu hakkında detaylı bilgiyi "Elon Musk hakkında 17 şaşırtıcı bilgi! Hayatından en ilginç ayrıntılar" yazımızda anlatmıştık. Peki Musk, üniversitede nasıl bir öğrenciydi? Nasıl planları vardı? Dünyayı değiştireceğine inandığı düşünceleri nelerdi?

Elon Musk, 1992'de Wharton Okulu'na burslu olarak transfer oldu. Burada uzay araştırmalarını ve elektrikli otomobilleri sıklıkla düşünüyordu. Bu dönemde dünyayı değiştirebilecek 5 konunun olduğuna inanıyordu. Bunu katıldığı "Third Row Tesla" adlı podcast yayınında açıklamıştı; "Geleceği neyin şekillendireceğini düşünüyordum. Ve gerçekleşebileceğini düşündüğüm 5 şey vardı..."

1- İnternet

Elon Musk, 90'larda doğan ve gelişen internetin insanlığı tamamen değiştireceğine inanıyordu. Sinir sistemi ile internetin benzerliğine dikkat çeken Musk, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sinir sisteminiz olmasaydı, çevrenizde neler olduğunu bilemezdiniz. Eskiden bilgiyi yaymak için biriyle yüz yüze görüşmeli ya da ona mektup yazmalıydınız. Son derece yavaş bir süreçti. Bir kitaba erişmek isterdiniz. Kütüphaneniz yoksa erişemezdiniz. Hepsi buydu."

2- Yapay Zeka

2019'da Şanhay'da Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Elon Musk, bilgisayarların her şekilde insanlara üstün geleceğini ifade etmişti.

3- Yenilenebilir Enerji

Elon Musk henüz öğrenciyken insanlığın kaderi ile ilgili kişisel bir sorumluluk hissetti ve bir gün daha temiz bir enerji teknolojisi üretmeye karar verdi. Dünyayı yenilenebilir enerji ile değiştirebileceğine inandı.

Musk, Third Row Tesla yayınında, "Sürdürülebilirliğin önemine, bu çevresel etkiler ortaya çıkmadan önce de inanıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

4- İnsan Genetiğinde Değişiklik

Musk gençken, insan genetiğini değiştirmenin dünyayı değiştirmek anlamına geldiğini düşünüyordu ve bu, genom düzenleme aracı Crispr gibi teknolojilerle artık mümkün oldu. Milyarder, konuyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Bence hastalıkları yenmek veya onlara yatkınlığı ortadan kaldırmak için insan genomunu değiştirmek normalleşecek. 55 yaşında kanserden ölmek yerine, genetiğinizin düzenlenmesini tercih edersiniz."

Musk ayrıca uzay yolculuğu hayalini genetiği değiştirilmiş insanların sürdüreceğine inanıyordu.

5- Yaşamı ve Bilinci Çok Gezegenli Hale Getirmek

Yaşamı ve bilinci çok gezegenli hale getirmenin de dünyayı değiştireceğine inanan Elon Musk, bir gün insan türünün yaşam alanını genişletmek için uzay gemileri yapmak istiyordu.

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