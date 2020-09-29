NASA'nın, Saturn'ün Uydusu Titan'a Gidiş Planları Bir Kez Daha Tutmadı

NASA'nın, Satürn gezegeninin uydusu Titan'a göndereceği görev, bir kez daha ertelendi.

  • Levent Öztürk
NASA'nın Titan görevi bir yıl ertelendi...
NASA/Johns Hopkins APL

Görünene göre NASA'nın Satürn'ün uydusu Titan'a bir drone göndermesi için bir süre daha sabırla beklememiz gerekecek. Uzay ajansı, Dragonfly'ın fırlatılma zamanını "harici" sebepler dolayısıyla yaklaşık bir yıl erteleyerek 2026'dan 2027'ye çekti. Tahmin edilebileceği gibi COVID-19 salgını da bu sebeplerden biri ve salgının Gezegen Bilimi Bölümü bütçesi üzerinde yarattığı etki, beklemeyi daha mantıklı hale getirdi.

NASA, ilk ertelemenin öncesinde Dragonfly'ı 2025 yılında fırlatmayı planlıyordu ve bu tarih daha önce de 1 yıl ileri atılmıştı.

Yine de bu projenin oldukça hırslı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu görev, NASA'nın çoklu-rotorlu bilim aracını bir başka uzay cismine gönderdiği ilk sefer olacak. Drone, göreceli olarak düzenli örnek toplama ve hem Titan'ın yaşanabilirliğini inceleme hem de kilit bir çarpma kraterindeki prebiyotik kimyasının gelişimini araştırarak dokuz yıllık bir uçuş gerçekleştirecek.

Bütün bunların sonucu olarak da Titan hakkında şu ana göre çok daha fazla bilgi sahibi olacağız. Dragonfly, eğer her şey planlandığı gibi giderse halen gizemini koruyan Saturn Ay'ının çok fazla detayını ortaya çıkartmış olacak.

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