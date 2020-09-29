NASA'nın, Saturn'ün Uydusu Titan'a Gidiş Planları Bir Kez Daha Tutmadı

NASA'nın, Satürn gezegeninin uydusu Titan'a göndereceği görev, bir kez daha ertelendi.

29 Eylül 2020 21:00

Levent Öztürk