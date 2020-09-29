Yeni iddia! Koronavirüs aşısı için 250 bin köpekbalığı katledilebilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için birçok ülke aşı çalışmalarına devam ediyor. ABD'de faaliyet gösteren 'Shark Allies' sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpek balığının katledilebileceğini öne sürdü....