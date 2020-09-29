Yeni iddia! Koronavirüs aşısı için 250 bin köpekbalığı katledilebilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için birçok ülke aşı çalışmalarına devam ediyor. ABD'de faaliyet gösteren 'Shark Allies' sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpek balığının katledilebileceğini öne sürdü....

Yeni iddia! Koronavirüs aşısı için 250 bin köpekbalığı katledilebilir

33 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını durdurabilmek için Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia...

AŞI ÇALIŞMALARI İÇİN YARIM MİLYON KÖPEK BALIĞI KATLEDİLEBİLİR

ABD'de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan 'Shark Allies' sivil toplum örgütü, koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşu, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan "Squalene" adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını açıkladı.

"AMACIMIZ AŞI ÇALIŞMALARINI YAVAŞLATMAK DEĞİL"

Sky News'un haberine göre bir kişinin corona virüsüne karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpek balığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Tüm dünya nüfusunun squalene maddesinin kullanıldığı tek dozluk aşıya ulaşması için 250 bin köpekbalığının katledilmesi gerektiği, aşı 2 dozluk ise bu sayının 500 bine çıkabileceği kaydedildi.

Brendl, "Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak vahşi bir hayvandan böyle bir şey elde etmek sürdürülebilir değil. Özellikle de hızla çoğalmadıkları düşünüldüğünde" dedi.

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