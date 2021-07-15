NBA 2K22'nin Kapak Yıldızları Açıklandı!

Anyone, Anywhere: NBA 2K22'nin kapak yıldızları Luka Doncic ve NBA'in efsane skorerleri Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki ile Kevin Durant oldu.

NBA 2K22'nin Kapak Yıldızları Açıklandı!

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