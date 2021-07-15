NBA 2K22'nin Kapak Yıldızları Açıklandı!

2K, son 20 yılın en çok satan NBA simülasyon serisinin yeni versiyonu NBA® 2K22'nin kapak yıldızlarını açıkladı. İki kez All-Star olan dünya çapındaki fenomen basketbolcu Luka Doncic standart versiyon ve Cross-Gen Dijital versiyonun kapağını süsleyecek. NBA tarihinin en etkili uzun oyuncularından Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki ve Kevin Durant ise NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition versiyonunun kapağında yer alacak.
Dünya çapında 10 Eylül 2021'de piyasaya sürülmesi planlanan NBA 2K22 bugünden itibaren ön siparişe açıldı. Kendi alanında görsellik ve yapay zekâ konusunda zirvede yer alan NBA 2K22; unutulmaz takımlar ve sunduğu farklı deneyimlerle basketbol dünyasını oyuncuların ellerine teslim ediyor.
"NBA 2K22'nin tüm dünyada kapağında yer almak benim için çok özel" diyen Doncic, "Ülkemi, Slovenya'nın bayrağının renklerinin yer aldığı bu kapakta temsil etmek beni gururlandırıyor. Basketbol bana çok şey kattı. Bu yıl 2K Foundations'la birlikte çalışarak, basketbolun bana kattıklarını dünyanın dört bir yanındaki çocuklarla paylaşmak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak istiyorum" ifadesini kullandı.
Bu yıl NBA 2K22, dijital ve fiziksel formatta üç sürümünü sunacak.
Standart versiyon, Cross-Gen Digital Bundle ve özel NBA 75th Anniversary Edition versiyonu:
- Standart versiyon PlayStation 4 ve PlayStation 5'te olacak.
- Cross-Gen Digital Bundle versiyonu, önceki ve yeni nesil PlayStation konsol kullanıcılarına erişim imkânı sağlayacak.
- NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition PlayStation 4 ve PlayStation 5 formatlarında da satışa sunulacak. Cross-Gen Digital Bundle önceki ve yeni nesil PlayStation konsol kullanıcılarına erişim imkânı sağlarken, NBA 75th Anniversary Edition her PlayStation konsol nesli için oyunun bir sürümünü sunacak.
NBA 75th Anniversary Edition, NBA'in geride kalan 75 yılını, lige damgasını vuran üç ikonik yıldız ile kutluyor:
- Hall of Fame oyuncular arasında yer alan, 6 kez NBA şampiyonluğu kazanırken, 6 kez de en değerli oyuncu seçilen ve NBA'nin gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu olan Kareem Abdul-Jabbar, hala bugün oyuna yön veren efsaneler arasında yer alıyor. Skyhook atışını dünyayla tanıştıran Abdul-Jabbar, sosyal konulardaki aktivist kimliğiyle ön plana çıkıyor.
- 14 kez All-Star olan, bir NBA şampiyonluğu ve en değerli oyuncu ödülü bulunan Dirk Nowitzki, basketbolun küresel anlamda büyümesini sağlarken aynı zamanda bir uzun oyuncu olarak şut özelliğiyle oyunun evrimini temsil ediyor.
- 11 kez All-Star seçilen, ligin en değerli oyuncusu ödülünü alan ve iki kez NBA şampiyonluğu yaşayan Kevin Durant, kişiliği ve yeteneğiyle üçüncü kez NBA® 2K kapak oyuncusu olarak basketbolseverlerle buluşuyor.
NBA 75th Anniversary Edition and Cross-Gen Digital Bundle versiyonlarının kapak çalışmalarında imzası bulunan Atlanta doğumlu sanatçı Charly Palmer'ın, güzel sanatlar alanındaki çalışmaları karmaşık kompozisyonlar, benzersiz bir teknik ve stille tanımlanıyor. Çalışmaları ülkenin dört bir yanında sergilenen Palmer'ın "İnsan hakları" serisindeki "Amerika değişmeli" isimli eseri Temmuz 2020'de TIME dergisinin kapağında yer almıştı.
NBA 2K Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, "Her zaman bir hikaye anlatma aracı olan NBA 2K kapağı, sporcuların benzersiz geçmişlerini sergilemenin bir yolu oldu" dedi. Brody, "Coğrafi sınırları aşan basketbolun kültürü ve küresel çeşitliliği bu yıl Charly'nin türünün tek örneği olan sanatıyla sergilemek istiyoruz" ifadesini kullandı.
Ön siparişle ilgili ayrıntıları öğrenmek ve bu yıl oyunun farklı sürümlerinde yer alan kapak sporcuları hakkında daha fazla bilgi almak için NBA 2K22 resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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