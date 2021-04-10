Ne Facebook, ne de Instagram: İşte En Popüler Sosyal Medya Sitesi

YouTube ve Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en baskın sosyal medya platformları olmaya devam ediyor, ancak Facebook artık büyümüyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonunda yayınlanan raporun en önemli bulgularından biri bu.
Rapora göre en çok kullanılan platformlar YouTube ve Facebook. Ancak ikisinden sadece YouTube büyümeye devam ediyor ve 2019'da yetişkinler arasında yüzde 73 olan kullanıcı payını 2021'de yüzde 81'e çıkardı. Facebook'un rakamları ise 2019'dan beri aynı: Yüzde 69. Pew raporunda, "Facebook'un büyümesi son beş yılda sabitlendi, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinler arasında en yaygın kullanılan sosyal medya sitelerinden biri olmaya devam ediyor" yazıyor.
Düz büyüme de sadece Facebook'a özgü değil. Pew'e göre, 2019'dan bu yana "istatistiki açıdan önemli" büyüme gösteren diğer tek platform, 2019'da yüzde 11'den 2021'de yüzde 18'e yükselen Reddit'ti.
Ancak büyüme yavaşlamış olsa da, Amerikalılar sosyal medyaya daha az bağımlı görünmüyor. Facebook kullanıcılarının yüzde 49'u siteyi günde birkaç kez kontrol ettiklerini söylüyor. Snapchat kullanıcılarının yüzde 45'i uygulamayı günde bir kereden fazla açıyor, bu oran Instagram kullanıcılarının arasında yüzde 38'lerde. YouTube için, kullanıcıların üçte birinden fazlası hizmeti günde bir defadan daha sık ziyaret ettiklerini bildiriyor.
Rapor aynı zamanda TikTok'un 2019 araştırmasına dahil edilmeyen kullanıcı tabanı hakkında da ilginç bilgiler veriyor. Rapora göre Amerikalıların yüzde 21'i TikTok'u kullandıklarını söylüyor ancak sayılar genç insanlar için çok farklı görünüyor. 18-29 yaşları arasında TikTok'un payı yüzde 48'e yükseldi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, YouTube da yüzde 95 ile bu demografi arasında en baskın platform, onu yüzde 71 ile Instagram, yüzde 70 ile Facebook ve yüzde 65 ile Snapchat izliyor.
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