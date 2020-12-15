Ne PlayStation 5, Ne de Xbox Series X... Kasım'ın Yıldızı Herkesi Şaşırttı!

Herkesin gözü Sony PlayStation 5 ve Microsoft Xbox Series X'in üzerindeyken, Kasım ayının en çok satılan konsolu listesinin tepesine sürpriz bir isim oturdu...

  • Levent Öztürk
Switch, devlere karşı başarısını sürdürüyor...

Şaşırtıcı bir şekilde Nintendo Switch ailesi – Nintendo Switch Lite da dahil olmak üzere – ABD konsol satışlarında Kasım ayında liderlik konumunu korumayı başardı ve yeni piyasaya sürülen PlayStation 5 ve Xbox Series X'i geride bıraktı.

Analitik firması NPD Group'un söylediğine göre Switch ve Switch Lite, Kasım ayında sadece ABD'de 1,35 milyon satışa ulaşmayı başardı. Ayrıca bu raporda Nintendo donanımının, üç yıl önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yarım milyon ünite daha fazla sattığı da belirtiliyor.

PS5 ve Xbox Series X satışlarının tam sayılarına sahip değiliz ancak PS5'in Dünya genelinde iki yayımında (12 ve 19 Kasım) toplam 2 milyon ünite sattığı ve sonrasında stok sorunlarının yaşandığı tahmin ediliyor.

Tabii ki PS5 ve Xbox Series X konsolları, Nintendo Switch'e göre daha pahalılar. Ayrıca talebin stoktan çok daha yüksek olması, yeni konsol nesline geçişi de zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor.

Switch ise bu dev rakiplerine göre çok daha ucuz ve yeterli stok miktarına sahip bir alternatif olarak görülüyor.

PS5 ve Xbox Series X'in muhtemelen 2021 yılının ortalarına kadar stok sorunlarını çözemeyeceğini biliyoruz ve her iki konsolun da yılın ikinci yarısında bir fiyat indirimi alması bekleniyor. Nintendo Switch için ise 2021 yılında veya biraz daha sonrasında muhtemelen 4K görseller veya el konsolu cihazı kısmında Mini-LED ekran ile bir güncelleme sunulması bekleniyor.

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