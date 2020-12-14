Oyun Dünyasının Sessiz Ama Etkili İsmi Hayatını Kaybetti

Bugün Windows altında oyun oynayabiliyorsak; her şeyi ona borçluyuz. Oyun dünyasının dev bir ismi daha artık aramızda değil...

  • Levent Öztürk
Oyun dünyasının sessiz ama etkili ismi vefat etti

Oyun dünyası kısa bir süre önce, muhtemelen duymamış olabileceğiniz ancak en etkili isimlerden birini kaybetti. The Wall Street Journal'ın öğrendiğine göre Microsoft mühendisi Eric Engstrom, bir yaralanmanın ardından ortaya çıkan komplikasyonlar sebebiyle 1 Aralık tarihinde, 55 yaşında hayatını kaybetti. Engstrom, Alex St. John ve Craign Eisler ile beraber Windows üzerinde oyunları mümkün kılan ve Xbox'ın ortaya çıkmasını sağlayan DirectX'i geliştirmede önemli bir rol oynamıştı.

1994 yılında St. John, yakında çıkacak olan Windows 95 işletim sistemi üzerinde oyunları mümkün kılmak için Engstrom'un yardımını istemişti. O sırada geliştiriciler, Windows 3.1'den ziyade DOS'un sunduğu düşük masrafları ve daha geniş kontrolü tercih ediyorlardı. Engstrom, proje üzerinde çalışmasının yanı sıra St. John'a Microsoft'un desteği olmamasına rağmen DirectX platformunu tanıtmaya yardımcı da oldu. Hatta Windows lideri Brad Silverberg, Engstrom, St. John ve Eisler'i işte tutmak için büyük bir çaba göstermek zorunda kaldı.

Bundan sonrasını ise tahmin edebilirsiniz. Üzerinden bir süre geçmesi gerekmesine rağmen DirectX, Windows'u PC oyunları için tercih edilen platform haline getirdi. Ayrıca Microsoft'a Xbox'ın ve hatta Sega'nın Dreamcast'ini çalıştıran Windows CE türevinin temellerini sağladı.

Ayrıca bu, Engstrom'un tek katkısı değildi. Kendi Wildseed firması ile cep telefonu endüstrisinin başlangıcına katıldı ve Microsoft'un online hizmetlerindeki reklamların yanı sıra Windows Mobile'a da katkıda bulundu. Yine de en etkili izlerinin oyun endüstrisinde görüldüğüne şüphe yok. DirectX, günümüzde bile Windows 10 ve Xbox Series X üzerindeki pek çok oyunun temelini oluşturuyor ve muhtemelen daha çok uzun bir süre boyunca etkisini sürdürmeye devam edecek.

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