Süper Bilgisayar, 100.000 Yeni Virüs Buldu: 9 Yeni Koronavirüs de Var!

Çok yüksek işlem gücüne sahip bir süper bilgisayar, 100.000 yeni virüs keşfetti. Aralarında dokuz yeni Koronavirüs de var!

Süper bilgisayar, 100.000 yeni virüs buldu

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