Süper Bilgisayar, 100.000 Yeni Virüs Buldu: 9 Yeni Koronavirüs de Var!

Devasa boyutlardaki biyolojik örnekleri inceleyen son teknoloji ürünü bir süper bilgisayar, daha önce bilinmeyen 100.000'den fazla yeni RNA virüs türü keşfetti. Bu virüslerin aralarında dokuz yeni koronavirüs de bulunuyor.
Nature dergisinde yayınlanan makalede, uluslararası bir bilim insanı ekibinin 5,7 milyon biyolojik örnekten alınan 20 milyon gigabayt gen dizisi verisi üzerinde yaptıkları çalışma açıklandı. Araştırma sonucunda sadece 15.000'i daha önce tanımlanmış olan 132.000 yeni RNA virüsü keşfedildi. Ekip, bu verilerin ileride gerçekleşmesi muhtemel salgınlara karşı hazırlık açısından önemli olduğunu düşünüyor.
Proje üzerinde çalışan bağımsız bir araştırmacı olan Dr. Artem Babaian, "Doğadaki virüslerin genetik ve mekansal çeşitliliğini ve çok çeşitli hayvanların bu virüslerle nasıl arayüz oluşturduğunu anlamada yeni bir döneme giriyoruz. COVID-19'a neden olan yeni koronavirüs olan SARS-CoV-2 gibi bir şey yeniden ortaya çıkarsa hazırlıksız yakalanmayacağımızı umuyoruz" diyor.
Bu araştırmada kullanılan süper bilgisayarda 22.500 işlemci bulunuyor. Geleneksel bir süper bilgisayarın bu analizi yapması bir yıldan fazla sürebilir. Ancak bu bu bilgisayar bu projeyi 11 günde tamamladı.
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