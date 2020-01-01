Netflix'te 2019'da Türkiye'de En Çok İzlenenler

Yakın zamanda ülkemizde de iddialı bir konuma gelen Netflix, 2020'de sayısı artan Disney Plus, gibi rakiplerinin önünde kalabilmek için sıkı çalışmak zorunda. Peki, Türkiye'deki Netflix aboneleri 2019'da en çok neleri seyrettiler?
Dev akış hizmeti, 2019 yılında çıkan ve Türkiye'de popüler hale gelen 10 dizi, film ve belgeseli açıkladı. Firma, listeleri hazırlarken film, dizi ve belgeselleri en az 2 dakika izleyenleri temel aldığını söylüyor. Yani şovlara birkaç saniye bakıp bırakanlar, dikkate alınmadı ancak görünüşe göre birkaç dakika bakanlar, izlemiş sayıldı.
İşte Netflix'in 2019 Türkiye listesi
1. Atiye
2. La Casa de Papel
3. The Witcher
4. Hakan: Muhafız
5. Stranger Things 3
6. Black Mirror
7. Sex Education
8. The Umbrella Academy
9. The I-Land
10. You
2019'un en popüler 10 filmi
1. Organize İşler: Sazan Sarmalı
2. The Irishman
3. 6 Underground
4. Müslüm
5. Aykut Enişte
6. Hedefim Sensin
7. Murder Mystery
8. Arif V 216
9. Triple Frontier
10. I Am Mother
Netflix'te 2019'un en popüler 10 belgeseli
1. Gezegenimiz
2. II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları
3. The Great Hack
4. Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates
5. Homecoming: A film by Beyonce
6. The Mind, Explanied
7. Formula 1: Drive to Survive
8. Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Av
9. Street Food: Volume 1: Asia
10. The Last Czars
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