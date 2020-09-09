Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı, Netflix'e geliyor!

Menajerimi Ara dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümüne Çağatay Ulusoy konuk oldu. Ulusoy'un dizide Mücadele Çıkmazı adını taşıyan bir senaryoyu incelemesinden kısa süre, Netflix Türkiye Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Menajerimi Ara'da senaryosunu gördüğümüz bu filmin yakında Netflix'te olacağını duyurdu.
Yollarımız yine kesişti @cagatayulusoyy #MücadeleÇıkmazı yakında sadece Netflix'te! #MenajerimiAra pic.twitter.com/6Z8lxuYsl1— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 8, 2020
Filmin Netflix Türkiye tarafından duyurulmasının ardından OGM Pictures da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve filmi ilgili önemli detayları paylaştı.
Başrolde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan ve yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, geçtiğimiz hafta çekimleri tamamlanan yeni filmimiz Mücadele Çıkmazı yakında Netflix'te!@cagatayulusoyy @netflixturkiye #MücadeleÇıkmazı #OGMPictures pic.twitter.com/HQhDrBf5k0— OGM Pictures (@OgmPictures) September 8, 2020
MÜCADELE ÇIKMAZI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
4 Ağustos 2020 tarihi ile çekimlerine başlanan filmin şu an için vizyon tarihi belli olmasa da 2021 yılında yayımlanacağı söyleniyor.
Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile damga vurmuş Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay üstleniyor.
MÜCADELE ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?
Film, tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan ve çöp toplayarak kendisinin ve çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan bir babanın (Çağatay Ulusoy) hikâyesini anlatıyor. Ranini tarafından paylaşılan bilgilere göre oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy'a Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul eşlik ediyor.
- Netflix'te en popüler 10 film ve dizi: Bugün en çok ne izleniyor?
- Stranger Things Sezon 4'ü Beklerken, Sezon 5 Sürprizi Geldi
- Netflix, The Haunting: Bly Malikanesi'nden tanıtım fragmanını paylaştı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın