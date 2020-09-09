Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı, Netflix'e geliyor!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Mücadele Çıkmazı filmine Menajerimi Ara adlı televizyon dizisinde gönderme yapıldı. Netflix Türkiye de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak haberi doğruladı. Peki Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı'nın konusu nedir, ne zaman başlayacak?

Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı Netflix'e geliyor!

Menajerimi Ara dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümüne Çağatay Ulusoy konuk oldu. Ulusoy'un dizide Mücadele Çıkmazı adını taşıyan bir senaryoyu incelemesinden kısa süre, Netflix Türkiye Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Menajerimi Ara'da senaryosunu gördüğümüz bu filmin yakında Netflix'te olacağını duyurdu.

Filmin Netflix Türkiye tarafından duyurulmasının ardından OGM Pictures da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve filmi ilgili önemli detayları paylaştı.

MÜCADELE ÇIKMAZI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

4 Ağustos 2020 tarihi ile çekimlerine başlanan filmin şu an için vizyon tarihi belli olmasa da 2021 yılında yayımlanacağı söyleniyor.

Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile damga vurmuş Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay üstleniyor.

MÜCADELE ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Film, tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan ve çöp toplayarak kendisinin ve çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan bir babanın (Çağatay Ulusoy) hikâyesini anlatıyor. Ranini tarafından paylaşılan bilgilere göre oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy'a Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul eşlik ediyor.

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