Netflix'in en çok izlenen mini dizisi "The Queen's Gambit" oldu!

Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği The Queen's Gambit dizisi, Netflix'in en çok izlenen mini dizisi olarak tarihe geçti. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim lansmanının ardından, ilk bir ayda 62 milyon hane tarafından izlendi...