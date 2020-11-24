Netflix'in en çok izlenen mini dizisi "The Queen's Gambit" oldu!

Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği The Queen's Gambit dizisi, Netflix'in en çok izlenen mini dizisi olarak tarihe geçti. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim lansmanının ardından, ilk bir ayda 62 milyon hane tarafından izlendi...

Netflix'in en çok izlenen mini dizisi "The Queen's Gambit" oldu!

Online dizi ve film platformu Netflix, geçtiğimiz aylarda mini dizi olan The Queen's Gambit'i yayınladı. Walter Tevis'in 1983 yılında yazılan ve New York Times en çok satanlar listesine giren romanından uyarlanan The Queen's Gambit, yükselen bir yıldızın baskılarla boğuştuğu bir satranç hikayesi anlatıyor.

İLK 28 GÜNDE 62 MİLYON HANE TARAFINDAN İZLENDİ

Yayınlandığı günden itibaren zirveden düşmeyen dizi The Queen's Gambit bir rekora imza attı. Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği The Queen's Gambit ilk 28 günde 62 milyon hane tarafından izlenerek, Netflix'in şu ana kadar en çok izlenen mini dizisi oldu.

Tek başarısı da bu değil. Netflix'in hesabından paylaştığı verilere göre;

  • Dizi 92 ülkede ilk 10'a girmiş durumda ve 63 ülkede 1 numara.
  • Dizinin yayınlanmasının ardından, dizinin uyarlandığı roman tam 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesine girdi.
  • Google'ın "satranç nasıl oynanır?" aramaları son 9 yılın en yüksek seviyesinde.

NETFLİX İZLENMELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Netflix'in izlemeyi rapor etme şekli, bir içerik parçasını en az iki dakika izleyen izleyicilerin sayısına dayalıdır; bu, TV endüstrisinin izleyiciyi ölçme yönteminden çok farklıdır.

The Queen's Gambit, şimdiye kadarki en büyük Netflix şovu açılışı değil. The Witcher bu yılın başlarında 76 milyon hesap tarafından gösteriyi izledikten sonra rekor kırmıştı.

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