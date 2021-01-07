Netflix, Artık Bu İki Popüler Cihazda Çalışmayacak!

Nintendo, 3DS ve Wii U için Netflix desteğini sonlandırdığını duyurdu ve akış hizmeti uygulaması her iki cihaz için de Nintendo eShop'tan kaldırıldı.
İnternet sitesinde yapılan bir açıklamada (Nintendo Life aracılığıyla) firma, Netflix uygulamasının Wii U ve 3DS için Nintendo eShop'tan 31 Aralık 2020 tarihinde kaldırıldığını ve artık kullanıcıların bu cihazlara uygulamayı indiremeyeceğini bildirdi. Netflix uygulamasını bu platformlarda daha önceden indirmiş olan kullanıcılar 30 Haziran 2021 tarihine kadar uygulamayı kullanabilecek ve tekrar indirebilecek ancak bu tarihten sonra bu cihazlarda uygulama hizmeti sonlandırılacak.
Nintendo'nun söylediğine göre bu sonlandırma tüm Wii U ve 3DS konsol ailesini etkileyecek. Yani sonlandırma Yeni Nintendo 3DS, Yeni Nintendo 3DS XL, Yeni Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe ve Wii U Basic cihazlarını içeriyor.
Nintendo'nun bu cihazlarda Netflix desteğini sonlandırmasının bir sürpriz olmadığı söylenebilir. Ancak asıl soru, Netflix'in firmanın diğer cihazlarında desteklenip desteklenmeyeceği. Akış hizmeti şu anda Nintendo Switch veya Switch Lite konsollarında mevcut değil ve bu konsollar için sunulacağına yönelik henüz bir ipucu da verilmiş değil. Konu hakkında aldığımız en son duyum, Nintendo of America başkanı Reggie Fils-Aime'nin 2017 yılında yaptığı açıklamada Hulu ve Netflix'in "zaman içerisinde" Switch'e geleceğiydi.
ABD'deki Switch kullanıcıları için şu anda Hulu mevcut olsa da, Netflix hakkında halen bir açıklama yapılmış değil...
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